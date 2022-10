Las Camelias trae a nuestros tiempos un clásico literario

Luego de decenas de versiones en cine, teatro y televisión, una adaptación puertorriqueña en tiempos pandémicos del clásico La Dama de las Camelias (1848) de Alexandre llega a los cines locales bajo la dirección de Paloma Suau, cineasta con vasta experiencia en especiales de televisión y documentales.

La propuesta relata la historia de la joven seductora Margarita Gautier —interpretada por Denise Quinones— y su tórrida relación amorosa con Armando —interpretado por Xavier Morales—, un joven de clase acomodada, a quien conoce en su despedida de soltero, cuando este visita Las Camelias, prostíbulo donde labora la joven. Este romance dará pie al descubrimiento de secretos familiares y eventos que amenazarán su idilio prohibido. En el trayecto conoceremos las vidas de un delicioso grupo de personajes que interactúan con la pareja protagónica, como es la familia del novio, la familia que abandonó a Margarita de adolescente y sus compañeros de labores quienes acogen a la protagonista como parte de su núcleo y que representan un segmento marginado por la sociedad.

El carisma y magnetismo de Quiñones queda nuevamente evidenciado en esta cinta donde la directora aprovecha su talento para explotar no solo su sensualidad, sino otras destrezas histriónicas que quizás no habíamos visto de la ex Miss Universo, particularmente en secuencias dramáticas intensas y una genuina química lograda con el elenco, especialmente Morales. Otro de los grandes aciertos de esta fabulosa cinta es la excelente labor de Suau detrás de cámara, que también logra transmitir a la audiencia una sensación de disfrute y camaradería por parte de todo el elenco que registra en pantalla, con una naturalidad y espontaneidad admirable. Y esto se debe en gran medida a una sensible dirección y un texto que sorprendentemente, para una película de un elenco tan grande, les permite brillar, proveyendo de contexto y trasfondo a muchos de los personajes, en ocasiones con tan solo una línea de dialogo o una simple, pero poderosa escena. Además, el acto de malabarismo de presentar de manera sutil, con un adecuado sentido del humor, temas importantes como el discrimen por edad, clase social, explotación sexual y marginación de la comunidad LGBTTQ+.

Aunque la cinta no esta exenta de problemas como algunas escenas románticas repetitivas durante la primera mitad para luego descuidar un poco la relación y enfocarse en otras historias, además de algunas transiciones algo abruptas que afectan algunas escenas, no deja de contar con una factura técnica de envidia, como la hermosa fotografía de Willie Berríos, una colorida y vistosa dirección artística de Emilio Olabarrieta, maquillaje y peinados por Bryan Villarini, diseño de vestuario por Milagros Nuñez y una maravillosa selección musical a cargo de Glenn Monroig, que ancla la historia a Puerto Rico, con aires nostálgicos muy efectivos.

Jose Eugenio Hernández, Junior Álvarez, Cordelia González, Braulio Castillo, Marian Pabón, Cristina Soler, Anoushka Medina, Carola García, José Caro, Israel Lugo, Alexandra Malagón, Mickey Negrón, Yan Christian Collazo, Julio Ramos, Iliana García, Modesto Lacén, Camila Monclova, Bryan Villarini, Heyda Salamán, Erick Rodríguez, junto a Tensy Ann Vela, Salomé Monroig, Pedro Juan Colón, Yaiza Figueroa, Edgar García, María de Azúa, Yamil Velázquez, Germán Legarreta, Javier Iván Martínez, y un irreconocible Antonio Martorell completan el elenco de esta maravillosa cinta que continúa validando el paso firme que lleva el cine del patio. No se la pueden perder.