Drake le envía una advertencia legal a su imitador para que cambie su nombre en redes sociales

“Izzy Drake” era el username en redes sociales de un joven que imitaba al cantante canadiense Drake, dado su gran parecido físico. Ahora, luego de un año haciéndose popular en Internet, tuvo que cambiar su nombre por petición del artista.

Al parecer al intérprete de ‘God’s Plane’ no le gusta que el joven, además de realizar chistes con su figura, también este lucrando económicamente gracias a la imagen del artista. Es por eso que le envió una advertencia legal.

El joven publicó un documento de cese y desistimiento de OVO, empresa del cantante, que lo obligaba alejarse de la imagen del artista. Por lo tanto, tuvo que cambiar su username de IzzyDrake a IzzyFamous.

Contenido del documento legal

En una publicación donde celebraba el cumpleaños del rapero, “Fake Drake” compartió lo siguiente:

“Feliz cumpleaños al artista más grande de la historia y mi mayor inspiración. Recibí esta carta de cese y desistimiento de OVO hace un par de días y como un regalo respetuoso del día b para @champagnepapi cambié mi nombre de IzzyyDrake a Izzyyfamous🎈🎉 Más vida mi hermano OVO @preme @bakanotnice @tvgucci “, compartió el imitador.

El contenido del documento decía lo siguiente:

“Estimado IzzyyDrake, esta carta sirve como aviso de su uso no autorizado de la marca registrada, ‘OVO’ para promover su marca como semejanza, así como su fabricación no autorizada de medios que son per se dañinos y difamatorios para nuestra marca. Sus acciones realizadas son injustificadas, inoportunas e inaceptables”

“Además, esto servirá como una carta previa a la demanda exigiéndole que nos proporcione una garantía por escrito dentro de los 7 días de que cesará y desistirá de hacer más declaraciones falsas que involucren a OVO SOUND y / o Drake, y que ya no fabricará medios que retratan las marcas comerciales antes mencionadas”, concluye la carta

Esta no sería la primera vez que el artista expresaría su disgusto con su imitador. Según Digital Music, en agosto de este año Drake se ofreció a abofetearlo gratis en el podcast We in Miami. “Me detuve en el hotel de Drake con mi gerente. Digamos que no fue muy atractivo”, dice Fake Drake. “Simplemente, intentaron venir hacia nosotros, así que terminé enviándole mensajes de texto, contándole sobre la pelea, y él dijo que se detendría y me abofetearía gratis”.