“Debería dejar ver a su hijo al papá”: Arremeten contra actriz Marjorie de Sousa por su guerra con Julián Gil

La actriz venezolana, Marjorie de Sousa, famosa por sus personajes de villana, no ha podido dejar atrás las críticas por su decisión de no dejar que su hijo sostenga una relación con su ex, Julián Gil.

En los últimos años el nombre de Marjorie de Sousa ha acaparado titulares tras su escandalosa separación del también actor Julián Gil, padre de su único hijo.

El pequeño Matías Gregorio Gil De Sousa, de cinco años, ha estado en el centro de una disputa legal que ha limitado su contacto con Gil, quien hace poco le confesó al periodista Yordi Rosado su versión de los hechos.

El actor aseguró que su relación con Marjorie de Sousa no terminó en las mejores condiciones y que ella lo ha limitado en su relación con su hijo.

Marjorie de Sousa nació en Caracas el 23 de abril de 1980 y estuvo casada entre 2004 y 2006 con el también actor venezolano, Ricardo Álamo.

La relación de Marjorie y Julián fue inestable desde el principio, según ha contado el actor que decidió vivir con la actriz cuando le dijo que había quedado embarazada luego de una noche de copas.

Julián Gil, de 52 años, nació el 13 de junio de 1970 en Buenos Aires, Argentina. En la actualidad participa en el reality “Siéntese quien pueda”, transmitido por Unicable, donde los panelistas compiten por quedarse en cada transmisión.

Internautas le piden a Marjorie que deje ver a su hijo a Julián

Si bien la relación de pareja no prosperó, entre otras cosas porque Julián no soportó vivir con su suegra, a quien señaló de sufrir de alcoholismo, al igual que sus padres, según él mismo lo ha contado en entrevistas, la estabilidad emocional de los niños debe estar por encima de las separaciones de sus padres.

“Papi y mami tomaban mucho”, recordó el actor que vivió hasta los 15 años en Venezuela, tras migrar con sus padres desde Argentina. Luego de salir de Venezuela se fue a Puerto Rico donde forjó su carrera y nació Nicole, su primera hija.

“Entiendo porque él no quería más contacto con su ex suegra es que sufrió mucho por el alcoholismo de sus padres y no quería vivir lo mismo con una suegra”, dijo uno de los usuarios tras escuchar una entrevista que Julián concedió al periodista Yordi Rosado.

“Se ve que está desesperado por su hijo, qué triste que como mujer podamos manipular esta situación para herir a dos personas... le pido a Dios que Gil pueda estar con su hijo pronto!!!...”, escribió uno de los seguidores de Julián.

Hace poco Marjorie mostró un video de un cambio de look y muchos revivieron este tema de la paternidad de Julián.

“La amaba, era una de mis favoritas hasta que hace lo que hace con su hijo, que le quitó los derechos a su padre y a su hijo. Puedes ser el peor o el mejor padre del mundo, pero solo uno como hijo decide ya de adulto”, “Nada que se haga le luce, debería de arreglarse su espíritu”, “Con maquillaje todo el mundo es lindo, lástima que no le puedan maquillar el alma ese hijo va a crecer y ojalá nunca le reclame”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

“Gracias a dios y Julián Gil porque gracias a él tienes a ese príncipe, ojalá algún día este así con su papi también”, “Igualito a su papá de bello, Dios lo bendiga siempre”, “Es muy injusto que Matías , no pueda ver a su papá, le están robando momentos inolvidables , ojalá Marjorie recapacite , por la estabilidad emocional de su hijo”, “Que dolor que un padre tenga que pasar por todo eso ojalá Marjorie recapacite y entienda que primero es su hijo”, son otros de los comentarios.

Julián Gil ha considerado que se ha hecho un “circo” con su dolor por no poder ver a su hijo como quisiera por la negativa de Marjorie de Sousa.