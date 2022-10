“Me tiene molesta”: Alejandra Espinoza habla sobre situación con la escuela de su hijo por celebración de Halloween

“Molesta”, así dijo sentirse la presentadora Alejandra Espinoza tras una situación en la escuela a la que asiste su hijo Matteo.

A través de un video en redes sociales, la presentadora expresó que ella y su familia no celebran Halloween, pero que en la escuela de su hijo harían una actividad relacionada a la festividad. Según explicó, su hijo le dejó “muy claro que no quería ir”.

Sin embargo, la presentadora se molestó por cómo alegadamente la escuela manejó la decisión de que su hijo no participara del evento.

“En mi familia nosotros no celebramos Halloween [...] Respetamos al mil por ciento a las personas que lo hacen, yo no juzgo a nadie, cada quien tiene el poder de decisión y deciden celebrarlo”, explicó la presentadora.

“Con Matteo en la escuela ha sido un tema, no con Matteo, si de algo yo estoy muy orgullosa es de cómo mi hijo ha manejado toda esta situación en la escuela, pero no cómo la escuela ha manejado la situación con él que no celebra y eso me tiene bien mal, me tiene molesta”, dijo.

“Matteo tenía muy claro que no quería ir […] Yo pregunté en la escuela qué era, que si tenía que asistir. Se portaron un poquito raros conmigo porque me dijeron que a todos los niños les gustaba Halloween, que a qué familia no le gusta celebrar Halloween, que si no lo quería llevar lo tenía que reportar enfermo y yo: ‘¿Por qué voy a mentir? Nada más porque ustedes quieren celebrar’. Y me dicen: ‘Es que entonces va a ser el único niño que se va a quedar en el salón de clases’. Le dije: ‘No, ok, yo no lo traigo a la escuela, me parece perfecto, pero no me le van a contar una falta”, dijo Espinoza.

“Todo el mundo trata como de decirme ‘no pasa nada, son niños, van a divertirse, van a convivir, van a pedir dulces en la escuela, se van a disfrazar no de cosas diabólicas’. Ese no es el punto. Pero bueno cada quien se hace las ideas en la cabeza que quiere y lo que a cada quien le conviene. Se los juro que yo no te juzgo a ti si celebras porque tú tienes poder de decisión y tú haces lo que tú quieres, el problema es cuando tratan de imponer”, aseguró.

Aunque Espinoza quería hablar con la directora sobre lo sucedido, decidió no hacerlo.