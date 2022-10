Danilo Beauchamp lidera nuevamente campaña de concientización contra la psoriasis

Por segundo año consecutivo se lleva a cabo la campaña de educación y prevención “Sin miedo a la psoriasis” cuyo portavoz es el actor y productor Danilo Beauchamp, paciente de psoriasis.

La campaña se enmarca en un nuevo esfuerzo de comunicación “Protege Tu Piel”, protegetupielpr.com, una iniciativa de la Revista Medicina y Salud Pública, para concienciar a la ciudadanía sobre las condiciones en la piel, prevención y alternativas de tratamiento incluyendo la psoriasis.

Además del apoyo de Danilo como figura y paciente, se une la doctora Eneida de la Torre, dermatóloga, investigadora y catedrática auxiliar de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe en Bayamón, quien como profesional de la dermatología estará educando a los ciudadanos sobre la importancia de detectar a tiempo y buscar ayuda si sospechan o fueron diagnosticados con psoriasis o alguna condición de la piel.

La iniciativa de educación en salud fusiona dos plataformas sinmiedoalapsoriasis.com y protegetupielpr.com donde los usuarios encontrarán contenido especializado en todos los temas relacionados con la piel, incluyendo la prevención.

“Me siento agradecido de tener la oportunidad nuevamente de prestar mi voz y mi experiencia como paciente de psoriasis para el beneficio de otros, felicito a la revista de Medicina y Salud Pública por esta iniciativa y les exhorto a informarse en nuestras plataformas digitales donde encontrarán información amplia sobre condiciones de la piel”, expresó Danilo Beauchamp.

La psoriasis es una enfermedad con significativa prevalencia en todo el mundo. En el caso particular de Puerto Rico existen, aproximadamente, 35.000 a 100.000 personas que la padecen, según han establecido dermatólogos puertorriqueños, lo que significa entre un 2 y 3% de la población de la isla.

Finalmente Belinda Burgos, Project Manager de la Revista Medicina y Salud Pública expresó que esta campaña es otro esfuerzo más de la organización de educar a Puerto Rico sobre el impacto de las condiciones en la piel y la necesidad erradicar los estigmas sobre las mismas.

“La psoriasis como otras condiciones en piel no solamente necesitan un diagnóstico a tiempo, si no un apoyo multidisciplinario por el impacto a nivel emocional o mental que provocan las mismas en la autoestima de estos pacientes. Por tal razón este año estrenamos una iniciativa digital al alcance de un clic, donde no solamente proveemos de manera gratuita información de gran utilidad para los pacientes, sino que ofrecemos una plataforma para que más especialistas en dermatología se unan a protegetupielpr.com. Una vez más enfatizamos en que estas condiciones no se pegan”, puntualizó Burgos.

Las enfermedades de la piel son una amplia gama de afecciones que incluyen aquellas causadas por infecciones bacterianas, infecciones virales, infecciones por hongos, reacciones alérgicas, cánceres de piel, parásitos, o de origen autoinmune. Para conocer y educarse sobre las mismas y ser parte de la campaña educativa, visite las plataformas de las redes sociales de @revistamsp, o protegetupielpr.com.