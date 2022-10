Así vive Doña Florinda de El Chavo del 8

Doña Florinda y el Chavo tuvieron su historia de amor detrás de camaras. Se conocieron en la producción de El Chavo del 8, creada junto a otros proyectos para el Grupo Televisa por Roberto Gómez Bolaños. Esto les permitió a todos los actores ser reconocidos mundialmente por El Chavo.

El Chavo del 8 no les dejó ganancias

Sin embargo, no todo fue color rosa. Las ganancias que dejó El Chavo no la pudieron disfrutar sus actores. Cuando Meza y Bolaños se conocieron, él estaba casado con la Graciela Fernández, con quien tuvo seis hijos.

“Yo no quería porque era mi jefe y tenía siete valijas del pasado, muy pesadas. Una esposa y seis hijos. Pero aparte era mi jefe y yo decía ‘esto no se debe hacer porque de pronto te quedas sin el hombre y sin la chamba’”, decía Doña Florinda, tiempo atrás.

Pero ella se convertiría en su gran amor. Estuvo al lado de Roberto Gómez Bolaños hasta que dio su último respiro en 2014. Cuando murió, Florinda fue la encargada de comunicar la lamentable noticia.

Herencia de Roberto Gómez Bolaños

Tras su muerte, mucho se habla de su herencia y de sus propiedades, que le habría dejado a Meza. Pero esta fortuna sería falsa, Florinda Meza aclaró que no tiene ningún tipo de lujos porque “quien se hizo multimillonaria fue la empresa, no nosotros. Pregúntele a cualquier actriz de mis tiempos que no haya tenido un marido rico. Pero mi marido, (Roberto Gómez Bolaños) no era rico”.

“Vivíamos sencillamente”

Ante la pregunta de si su fortuna era de 20 millones de dólares, dijo: “Vivíamos sencillamente. Ojalá fuera cierto. Qué tontería más grande. Roberto lo decía ‘tenemos mucho menos de lo que la gente cree, pero más de lo que soñé’. Nosotros sabíamos vivir sencillamente. Yo no vivo ni en El Pedregal ni en Las Lomas. Mi casa está en la colonia del Valle, una colonia proletaria”.