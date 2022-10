Así fue el romance que Matthew Perry y Julia Roberts

Muy pocos recuerdan que en la década de los años 90, Matthew Perry tuvo un noviazgo con Julia Roberts, cuando él era parte de la serie “Friends”, mientras que ella era considerada una de las grandes estrellas del cine.

Ahora, el actor ha decidido compartir sus memorias por medio de su libro “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, el cual estará disponible a partir del próximo 1 de noviembre.

Aunque ya ha compartido un poco de lo que los lectores podrán conocer sobre su vida, destacando la relación que tuvo con la actriz de Hollywood.

La relación de Matthew Perry y Julia Roberts

Cabe mencionar que, de acuerdo con lo adelantado, hay un capítulo entero dedicado a Julia, en el que Matthew revela que el romance terminó porque él se sentía menos que ella.

El romance comenzó cuando ella participó en un capítulo de la serie, dando vida a “Susie Moss”, la compañera de clase con la que se reencuentra “Chandler Bing”, el personaje de “Perry”.

En aquel entonces, se dijo que la propia Roberts puso como condición que su personaje tuviera una historia con “Bing”, por lo que Matthew fue quien la contactó personalmente para hacerle la propuesta.

Los actores se conocieron poco antes de rodar y el coqueteo comenzó por medio de fax.

“Julia le preguntó por este medio: ‘¿Por qué debería salir con Matthew?’, y todos los que formábamos parte del equipo de guionistas lo ayudamos a explicar por qué. Podría haberlo hecho muy bien sin nosotros, pero estábamos en el equipo Matthew y queríamos ayudarlo”, contó en aquel momento una de las guionistas de “Friends”.

“Le envié tres docenas de rosas rojas y la tarjeta decía: ‘Lo único más emocionante a que hagas el programa es que finalmente tengo una excusa para enviarte flores’”, dijo Matthew en una entrevista con The Times London.

A pesar de que todo parecía ir bien, el noviazgo terminó porque Perry así lo decidió, ya que se sentía muy inseguro del éxito de Julia; además de que él tenía sus propios problemas con las drogas y el alcohol.

“Dos meses después, estaba soltero. Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Había estado constantemente seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría? No fui suficiente; nunca podría ser suficiente. Estaba roto, doblado, no digno de ser amado“, confesó en referencia a sus adicciones.