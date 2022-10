¿Extrañas House of the Dragon? Esta es la serie de HBO que debes ver para seguir viviendo días de aventura

El éxito de “House of the Dragon” es innegable, la producción de HBO mantuvo a millones de personas en todas partes del mundo completamente hipnotizados con su historia, por lo que el final de temporada significa el final de las noches de domingos llenas de acción y suspenso, así que hoy te traemos una serie quede segura te va a gustar.

“House of the Dragon” ha Sabido sacar lo mejor de su predecesora “Game of Thrones”, manteniendo mucho de lo que hizo que las primeras temporadas de esta última obtuvieran las buenas críticas y amor del público que le valieron su estatus actual, pero con un despliegue de producción tan grandes, hay enormes vacíos entre cada temporada de estas series, los cuales se debe de saber llenar.

Ya no hay más “House of the Dragon” en HBO por un tiempo, ahora no te puedes perder esta serie

“Vikingos: Valhalla” llegó a Netflix a principios de 2022 y a pesar de ser esperada por muchos pasó bajo el radar de las redes y los grandes medios, pero parece ser la mejor opción para ver mientras esperamos la segunda temporada de “House of the Dragon”, pues tienen algunos elementos que de seguro te parecerán interesante.

Se trata de una secuela de la exitosa serie “Vikingos”, la cual nos pone 100 años en el futuro, donde podremos vivir de primera mano acontecimientos históricos de la edad media, al seguir las aventuras de Erikson, Freydis y el rey Guillermo el Conquistador.

La serie cuenta con toda la brutalidad y acción que todos amamos de “House of the Dragon”, mientras que sabe mantener la cabeza fría cuando se trata de temas políticos e históricos, volviéndola sin duda un buen acompañante al universo de George R R Martin.

Lo que hay que saber de “Vikingos: Valhalla”

La producción canadiense-irlandesa cuenta con un total de 8 episodios en su primera temporada, con una duración aproximada de 55 minutos. Además, fue creada por Jeb Stuart, un guionista legendario de Hollywood.

En cuanto a sus protagonistas, tiene excelentes interpretaciones por parte de Sam Corlett, Frida Gustavsson, Leo Suter, Bradley Freegard y Caroline Henderson. La serie cuenta actualmente con un 90% en el sitio especializado Rotten Tomatoes y con una puntuación de 7.2 en IMDB, sin duda no te puedes perder ni un episodio.