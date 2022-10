Eduin Caz revela el verdadero origen del nombre de Grupo Firme

En la actualidad, Grupo Firme se ha convertido en uno de los artistas de regional mexicano más importantes, y ahora su líder Eduin Caz contó la historia de cómo fue que surgió el nombre.

A pesar de que su éxito parece reciente, tuvieron que pasar muchos años de trabajo para poder darse a conocer internacionalmente.

¿De dónde proviene el nombre de Grupo Firme?

Fue en una entrevista en el programa “Tirando bola”, del comediante Franco Escamilla, en la que el cantante contó cómo fue que decidió llamar “Firme” a su exitosa agrupación.

“La gente lo escogió. Hice unas encuestas en el antro en el que trabajaba, la gente pisteando machín y yo: ‘Oye, ¿Te puedo hacer una encuesta?’”, contó el intérprete.

Además, destacó que normalmente se acercaba con adultos, pues los jóvenes solían ignorarlo, para que lo ayudaran a seleccionar entre los seis nombres que tenía en mente.

“Yo busqué un sinónimo de poder, que es fuerza. Entonces era fortaleza, firmeza, firme, había como seis nombres, pero la gente empezó a votar por firme y esa arrancó en la encuesta. Así fue como se quedó el nombre”, agregó.

Luego de algunos años de trabajo, la agrupación se consolidó como una de las más conocidas en México y lograron tener éxito también en Estados Unidos.

Así fueron sus inicios

En redes sociales circulan algunos videos que muestran cómo fueron los inicios de la agrupación mexicana.

Gran parte de su fama se le atribuye a su máganer, Isael Gutiérrez, quien fue uno de los primeros en confiar en ellos y su talento.

“Recuerdo que iba a haber un baile de la radio que era los miércoles en un lugar, ahí, en Tijuana que es Las Pulgas, todos los grupos quieren tocar ahí. Un amigo me dice: ‘Me canceló un grupo de Culiacán, no pudo venir, pero hazme el paro, súplelos’. Dije que sí y pedí boletos para regalar a los poquitos fans que tenía, no era famoso”, contó Caz en una ocasión.