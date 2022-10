¿Quién es Rojean Kar, la influencer con la que Travis Scott habría engañado a Kylie Jenner?

Están siendo tiempos convulsos para las Kardashian, pues no solo tuvieron que lidiar con el escándalo del nuevo engaño de Tristan Thompson a Khloé, sino que ahora enfrentan los rumores de infidelidad de Travis Scott a Kylie Jenner con Rojean Kar.

Ella es una influencer que suma más de 400 mil seguidores en las redes sociales y que en el pasado ya ha sido relacionada con el rapero, por lo que muchos creen que podría ser el adiós definitivo de la pareja.

Según las teorías que manejan medios como Page Six, el cantante se habría involucrado con la mujer en el pasado, recibiendo el perdón de la empresaria de 25 años en bienestar de su hija, Stormi, pero habría reincidido en este sentido.

De acuerdo con el intérprete de Highest in the room, él no tuvo ningún tipo de vínculo con Kar ni actualmente ni en el pasado, sino mas bien la tildó como “una extraña” infiltrada en un set de grabación después que ella subiera videos del artista trabajando.

Pero, ¿quién es Rojean Kar, la mujer con la que habrían engañado a Kylie Jenner?

Aunque las fotos de ella abundan en las redes sociales, no es mucho lo que se conoce de su historia de vida. Se sabe que tiene 27 años y que se dedica al modelaje.

El rapero fue vinculado románticamente por primera vez con la modelo de Instagram en el año 2013. Más adelante, también habrían tenido un acercamiento cuando él estaba con Kylie Jenner, en 2017. De acuerdo con la versión de la influencer, sí han establecido una relación intermitente.

“¿Pero decir que no me conoces y que nunca has estado conmigo cuando definitivamente has estado conmigo, cuando todos te han visto conmigo, cuando tengo fotos y videos tuyos conmigo? Vamos”, expresó en sus historias de Instagram al enterarse que él la negó.

“Engañas a esa perra todas las noches. Toda la maldita ciudad lo ve! No hagas esto”, añadió.