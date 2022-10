Niurka Marcos habla de los rumores de separación con Juan Vidal

Ama que la prensa la llame ‘la mujer escándalo’. Niurka Marcos, próxima a cumplir 55 años, vive una historia de amor de adolescente con el actor dominicano Juan Vidal, de 45 años, a quien se acercó de manera romántica durante su participación en la Casa de los Famosos 2.

La ‘mujer escándalo’ nació el 25 de noviembre de 1967 en Cuba y se mantiene vigente en el mundo del entretenimiento.

Es madre de tres hijos: Emilio Osorio, Romina y Kiko, además de tener una manada de perros pitbull que ama con locura.

‘Mamá Niu’, como la llaman sus hijos y sus seguidores, mantiene su buena figura y no deja de entrenar para estar en forma.

Nadie ha apostado un peso por el romance que surgió en la Casa de los Famosos 2 entre Niurka y Juan Vidal, pues muchos de sus detractores piensan que Vidal le hará lo mismo que le hizo a la famosa villana de telenovelas Cynthia Klitbo, quien lo acusó de maltrato y de ser un “chichifo”.

Pero hasta Juan Osorio, uno de los ex de Niurka, padre de su hijo Emilio, ha salido en su defensa.

“Conozco a Juan, es un hombre trabajador, es un hombre que a mí nunca me falló, profesional, lo que yo le pedía como actor me lo daba, yo creo por respeto a no hacer hincapié en este tipo de comentarios, creo que Niurka es una gran mujer y sabe perfectamente poner los límites, y que no se le ocurra hacer eso porque lo va a mandar a la chin… Niurka ni se presta para eso, ni está en la edad, Además a Niurka lo respaldan dos hijos varones, que son Kiko y Emilio, y cuando Emilio pone su carácter, aguas”, dijo Osorio en una entrevista en julio pasado.

Su relación con Juan Vidal

Hace poco surgieron versiones de la supuesta ruptura entre Niurka y Vidal, luego que se dejaran de seguir en Instagram. La vedette salió luego a explicar que se trató de una simple pelea de novios y ella lo bloqueó momentáneamente, pero eso no significa el fin de la relación.

“No me sorprende ver con que satisfacción tan grande los ‘hate’ y los envidiosos frustrados recibieron la noticia de que Juan y yo pudiéramos estar separados, qué gusto me da decirle que no”, dijo en un video compartido en sus historias.

En tono muy sarcástico lanzó palabras a sus detractores. “Nada más truenas los dedos y salen las ratas de cloaca de una”.

“Fíjense que se les va a cocer el estómago de puro coraje, todavía nos tienen que aguantar chupándonos los labios un ratico más, bueno bastante ratito más…”, ironizó.