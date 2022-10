Hijas de Adam Sandler protagonizarán película: el millonario sueldo que cobrarán y su contrato de lujo

Adam Sandler tiene una familia llena de actores talentosos que han participado en muchas de sus películas.

Desde su esposa Jackie Sandler, hasta su primo Nick Swardson son actores y los hemos visto en sus películas como Una esposa de mentira, y No te metas con Zohan.

Sin embargo, no son los únicos, y ya viene la nueva generación, pues sus hijas también han actuado y ahora debutarán en Netflix.

Sadie de 16 y Sunny Sandler de 13, las hijas de Adam ya han participado en sus películas como Misterio a bordo, El Halloween de Hubie y Garra, pero con papeles muy pequeños, lo que les dio la experiencia.

Ahora, debutarán como protagonistas en una película de Netflix y tendrán un pago muy sustancioso, que muchas envidiarían.

Esto es lo que cobrarán hijas de Adam Sandler en su primer protagónico en Netflix

Sadie y Sunny Sandler protagonizarán la película You are so not invited to my Bat Mitzvah, que estará bajo el sello de la productora de Adam Sandler, Happy Madison.

Según reveló TMZ, quien tuvo acceso a los contratos presentados ante la corta, las hijas del famoso actor cobrarán 65.000 dólares por este protagónico y cobrarán cuotas semanales durante la filmación.

El contrato además exige que cada una tenga alojamiento de “primera clase” si deben filmar “a más de 50 millas de su casa”.

Es decir, deben tener habitaciones elegantes de hotel, boletos de avión en clase ejecutiva y servicio de automóvil, y tendrán su propio tráiler en el set y una manutención de 60 dólares diarios.

La película se centrará en el libro homónimo de Fiona Rosenbloom, donde Sunny dará vida a Stacy Friedman y Sadie a Ronnie Friedman, además que Adam Sandler también participará.

En esta producción veremos cómo los preparativos del bat mitzvá de una de las jóvenes se derrumban y toman un giro inesperado, arruinando y complicando su vida.

Esto forma parte de una saga, por lo que podrían protagonizar más películas, y ganar mucho más dinero, hasta 162.500 dólares podrían llegar a cobrar.