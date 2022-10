Dwayne Johnson debuta con $67 millones en taquilla con Black Adam, un antihéroe

Black Adam es una película de superhéroes del universo DC y es protagonizada por Dwayne Johnson, conocido como “La Roca”. En su primer fin de semana debutó la taquilla con $67 millones en todo Estados Unidos.

Warnes Bros. y Dwayne Johnson rompen taquilla

La película de Dwayne Johnson junto a Warnes Bros. destronó al otro estreno nacional de Ticket to Paradise, una comedia romántica protagonizada por George Clooney y Julia Roberts, y que apenas recaudó $16,3 millones en 3.543 cines, dejándola de segundo lugar.

A diferencia de Ticket to Paradise, Black Adam se presentó en 4.350 salas de cine nacionales y llevándose los $67 millones. Si hablamos fuera de EEUU, a la película de DC le fue mucho mejor: $73 millones en 76 ciudades diferentes para una cuenta global de $140 millones.

Black Adam es la sexta película de Warner Bros en estrenarse y tomar el primer lugar al mismo tiempo en los cines nacionales, junto a The Batman, Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Elvis, DC League of Super-Pets y Don’t Worry Darling.

Sinopsis de Black Adam

Según la sinopsis oficial, “Black Adam cuenta la historia de Teth Adam, un supervillano y antihéroe ficticio, que tiene poderes gracias a los dioses; sin embargo, debido a que los utilizó de forma inadecuada fue encarcelado y debido a ello se convierte en Black Adam. Cinco mil años después de esos sucesos, este personaje regresa y ahora para buscar justicia debe enfrentarse a los héroes modernos que forman la Sociedad de Justicia: Hawkman, Dr. Fate, Atom Smasher y Cyclone”.

Black Adam es una película del antihéroe de DC Comics y es el antagonista de Shazam!

Tráiler oficial de Black Adam:

