¿Regresa a la televisión Mr. Cash?

El presentador puertorriqueño, Josué Carrión, mejor conocido como Mr. Cash, ha generado curiosidad entre sus seguidores luego de realizar una serie de publicaciones en sus redes sociales que dan a entender que pronto regresará a la televisión.

“Por ahí viene… He’s back ! #MrCash”, escribió Carrión en Facebook junto a una imagen de una persona cargando un maletín con dinero.

Asimismo, compartió una foto en la que se le ve acompañado por dos hombres que, al parecer, forman parte de su equipo de producción.

“Coming soon ! Pendiente!”, añadió.

El pasado mes de agosto, Mr. Cash quedó fuera del programa ‘La Bóveda’ de TeleOnce porque la gerencia del canal entendió que no era el candidato adecuado para formar parte de la programación nocturna.

“Quiero agradecer a mi público por su cariño y su respaldo en mis proyectos, lamentablemente la gerencia de TeleOnce decidió no continuar con mis servicios profesionales indicando que no me veían en el formato de la noche (...) Les deseo lo mejor a los coanimadores que estuvieron en esta temporada. ¡Nos vemos en la próxima mi gente! Todo obra para bien”, dijo en ese momento el comunicador.