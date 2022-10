“Eso es tóxico”: Nicky Jam opina sobre la tiradera entre Daddy Yankee y Don Omar

Nicky Jam es parte de los reggaetoneros y raperos que dieron inicio al género urbano desde los años 90, siendo Puerto Rico el epicentro del rap y hip hop latinoamericano.

Desde la Isla se decidió dejar de lado el estilo estadounidense y apostaron por crear un ritmo que hasta estos días es parte de la identidad y cultura del centro y sur del continente americano. Entre las personalidades que dieron vida a este nueva melodía están Daddy Yankee y Don Omar, cantantes que hasta hace poco hicieron públicas sus diferencias.

Frente a ello, en una entrevista con el canal digital de Santiago Matías Real, a Nicky le preguntaron qué opinaba sobre lo que sucede en estos momentos entre los cantantes del reggaetón.

“No me interesa, no me interesa los chismes, no me interesa lo que pasa por ahí. Eso es tóxico, no sirve. A mí me gustan las cosas chéveres, no me importa esa toxicidad”, señaló el artista en la entrevista.

De igual manera, dijo lo siguiente sobre Yankee: “Es un tipo inteligente, sabio, que sabe muy bien de negocios, un buen padre, no puedo decir más nada. No conozco el Daddy Yankee millonario. Yo conozco el del tiempo de playero, que cantaba conmigo en los Cangris”.