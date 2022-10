Con el propósito de educar de una manera diferente, entretenida y guardando relación con las festividades en Puerto Rico, el Observatorio de Arecibo celebra su primer Spooky Night, Is there anybody out there?, este próximo sábado, 29 de octubre a partir de las 6:00 de la tarde.

Es un evento familiar en el que podrán disfrutar de una noche de misterio en las facilidades del legendario hogar del radiotelescopio más importante del mundo. Los visitantes podrán divertirse mientras descubren y aprenden los misterios del espacio.

“En esta ocasión estaremos realizando un evento diferente, pero siempre aprovechando la oportunidad para educar; ya que, en las redes hay muchas publicaciones respecto a temas de lo desconocido y misterioso del espacio, como la vida en otros planetas, pero en ocasiones lo que hacen es crear pánico o confundir al público con información incorrecta. Nosotros contamos con profesionales en estos temas, de manera que podemos educar a nuestro público de manera responsable.” – añadió Yasmin Santiago, directora asociada del Departamento de Educación y Disfusión Pública del Observatorio.

Para una mayor experiencia, los visitantes podrán llegar a las facilidades con disfraces de temática espacial, donde se estará realizando una competencia de disfraces. Asimismo, podrán disfrutrar del UFO Spooky trail, un recorrido espacial donde podrán experimentar de primera mano, los misterios del universo. Finalmente podrán participar de la entrada al museo, un cortometraje por Rebeca Arce Renta (estudiante de cine puertorriqueña), experimentos interactivos y charlas relacionadas a temas espaciales, entre las que se encuentran: Is there anobody out there? (Hay vida allá afuera), Killer Asteroid, el Asteroide descubierto por el Observatorio de Arecibo un 31 de octubre, y más.

Para más información o adquirir los boletos pueden comunicarse al (787) 878-2612 ext. 215/341.

El Observatorio de Arecibo, una instalación del National Science Foundation (NSF), fue el hogar del radiotelescopio de un solo plato más grande y sensitivo del mundo, donde su legado aún continúa. El Observatorio de Arecibo es operado por la Universidad Central de Florida (UCF), en alianza con la Universidad Ana G. Méndez (UAGM) y Yang Enterprises, bajo un acuerdo cooperativo con la NSF.