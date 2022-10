Mas apasionado que nunca, José Alfredo se lanza con “A-MARTE”

El cantautor puertorriqueño José Alfredo estrena su nuevo sencillo “A-MARTE”, una sutil y poderosa balada de amor llena de emoción y sentimientos, los cuales interpreta José Alfredo con toda la pasión que suele imprimir a sus canciones.

Alejado de las tendencias musicales actuales y enfocado en la fidelidad que le debe a su estilo, José Alfredo reafirma su sitial en la escena musical con “A-MARTE”, tema que narra la historia de un amor que nunca pudo ser. Este corte promocional producido por Adrik y escrito por José Alfredo junto a Valeria Cid, destaca con su arreglo musical junto a la intención propuesta en cada frase del tema, convirtiéndola en una balada moderna y fresca, que perfectamente atrae a oyentes de todas las generaciones.

“Esta canción es un abrazo y una disculpa sincera a ese amor que nunca pudo ser correspondido. En esto del amor uno desea corresponderle a la otra persona de la misma manera en la cual uno es correspondido; pero hay ocasiones en donde uno no se encuentra emocionalmente disponible para ello a pesar de que la otra persona sea todo aquello que uno siempre ha buscado. “A-MARTE” es un tema poderoso que tengo muy cercano del corazón, ya que me permite honrar la honestidad que me caracteriza como persona en una canción” expresó José Alfredo, quien destaca este tema es solo un adelanto de lo que será su quinta entrega discográfica.

Paralelo al lanzamiento de “A-MARTE”, se estrena su video musical, en donde José Alfredo encarna el papel de un astronauta que regresa a la Tierra y se encuentra con un mundo hecho trizas, analogía directa al proceso de ruptura de una relación. La dirección de este video musical estuvo a cargo de José Alfredo quien a su vez, estuvo inmerso en cursos de formación actoral con el fin de poder maximizar su interpretación y personificación.

“La actuación me apasiona y es algo que hace muchos años no hago. En mis últimos videos he estado adentrándome en la creación de personajes e historias que me permitan poner en practica esta rama del arte. Es importante para mi seguir agregando diversidad a mi propuesta musical por lo que siempre me mantengo educando mi voz, tomando clases de actuación, entre otras formaciones” expresó el intérprete, quien evalúa varios proyectos que le permitirán debutar en el Teatro Puertorriqueño.

“A-MARTE” ya esta disponible en todas las plataformas digitales.