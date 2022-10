Foto: El impresionante cambio físico de Jay Fonseca y “El Molusco”

El locutor Jorge Pabón “El Molusco” compartió una fotografía en sus redes sociales donde muestra el impresionante cambio físico que tanto él como el analista político Jay Fonseca han dado al bajar de peso en los pasados años.

“Encontré esta foto que me tome con @jayfonsecapr hace varios años y 150 libras atrás VS la que nos tomamos el día que fuimos al concert de @badbunnypr. La primera foto hay dos tipos que fingían que estar así no nos afectaba ni física ni emocionalmente. Ya por fin hemos poco a poco llegado a la meta aunque con métodos distintos pero con una disciplina dura. Ahora los dos estamos en el proceso más difícil de esta vuelta, MANTENERNOS”, escribió Pabón en su Instagram.

Hace más de un año, el locutor Jorge Pabón “Molusco” compartió con su audiencia radial y seguidores en las redes sociales que se realizó una operación para bajar de peso y mejorar su calidad de vida bajando más de 100 libras.

Mientras que Fonseca, también ha compartido que comenzó a trabajar en un cambio físico mediante ayuda de profesionales de la nutrición y ejercicios.