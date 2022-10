Fallece Ron Masak, actor de “Se ha escrito un Crimen”

Los fanáticos de la serie Murder de los 80′s están de luto y es que el actor Ron Masak murió a los 86 años de edad, este jueves 20 de octubre. La protagonista y compañera de Masak en la serie era Angela Lansbury, quien también murió a principios de este mes a la edad de 96 años.

El actor falleció tranquilo, al lado de familia, entre ellos estaban sus seis hijos y nietos, y su esposa Kay. La información la dió a conocer Variety.

Breve reseña de Masak

Ron Masak nació en Chicago y estudió en Chicago City College. Su debut ocurrió en 1954 con Drama Guild. después lo pudimos ver actuar en programas de televisión como The Twilight Zone, Get Smart, I Dream of Jeannie, Bewitched, The Mary Tyler Moore Show y Wonder Woman, entre la décadas de los 60 y 70′s.

Pero su mayor reconocimiento fue en Murder, donde actuó en 41 episodios junto a Angela Lansbury, una serie que estuvo al aire desde 1985 a 1996 durante 12 temporadas.

Sin embargo, la actuación no era el único talento que tenía. Lo llamaban el “Rey de los Comerciales, pues se ganó el cariño del público haciendo campañas para Vlasic pickles y Rice-A-Roni.

Ron Masak grabó más de dos docenas de películas. Cómo por ejemplo Angels on Tap de 2018, The Benchwarmers de 2006, Listen to Me de 1989, Evel Knievel de 1971 y Ice Station Zebra de 1968. En dichas producciones, Masak tuvo una participación importante.

Masak y su esposa Kay tuvieron 6 hijos, de los cuales los hicieron abuelos de 10 nietos.

Angela Lansbury y Ron Masak en “Se ha escrito un Crimen”

“Lansbury, la actriz británica que se robó la escena y que participó en los musicales de Broadway Mame and Gypsy y resolvió un sinfín de asesinatos como la novelista policíaca Jessica Fletcher en la serie de televisión de larga duración Murder, She Wrote, murió el 11 de octubre”, reseña el portal Daily Mail en su portal web.

Lansbury falleció en su casa de Los Ángeles y murió antes de cumplir sus 97 años de edad.