Carmen Villalobos confiesa una gran tristeza y pide a sus seguidores “unir fuerzas”

Carmen Villalobos ha estado de manteles largos celebrando que Hasta que la plata nos separe, telenovela que protagoniza junto a Sebastián Martínez y Gregorio Pernía, ha sido agregada al catálogo de Netflix.

La actriz siempre ha estado muy agradecida con el proyecto, pues le ha abierto las puertas a nuevas oportunidades, además de que fue su ancla durante los complicados meses que vivió por la separación de Sebastián Caicedo.

Villalobos también fue muy aplaudida por su participación como conductora en el programa Top Chef VIP y pronto se dará a cononcer cuándo iniciará la segunda temporada.

En medio de tantos proyectos y éxitos que está teniendo, Carmen se ha detenido para abogar por la defensa a los animales, algo que la tiene con el corazón roto.

En días recientes, la actriz estuvo compartiendo denuncias de sus seguidores sobre maltrato a los animales así como publicaciones de las acciones que han tomado diferentes fundaciones que los defienden.

Sin embargo, aunque sus intenciones de llegar a más personas con su alcance han sido muy aplaudidas, el tema del maltrato animal es algo que la tiene muy afectada. “Oigan, de verdad que tristeza todas estas historias de maltrato animal, o sea me parece terrible, me parece muy triste que no esté pasando absolutamente nada, seguimos trabajando en muchas cosas, también sé que mucha gente metiéndole el hombro y la ficha al tema del maltrato animal pero cuando lo etiquetan a uno en tantos casos, hoy me han etiquetado en varios casos de maltrato animal (...)”.

La actriz también señaló con asombro: “La gente se está volviendo loca, por qué, pero claro, como no pasa nada la gente lo sigue haciendo. Sigamos denunciando, sigamos haciéndolo, uniendo fuerzas, haciendo las cosas bien. En algún momento esto tiene que cambiar. De verdad que sí se le rompe a uno el corazoncito de ver tanto maltrato animal, tanto”.

Carmen Villalobos siempre ha sido un ejemplo de fortaleza

La colombiana es sin duda una mujer admirable que siempre muestra su gran fortaleza. Carmen constantemente envía mensajes poderosos a sus seguidores con el fin de motivarlos a ser buenas personas y buscar la felicidad.

Aunque en varias ocasiones los fans y los medios han apuntado que estaría saliendo con alguien nuevo tras la separación de Caicedo, ella asegura que está soltera y muy feliz.

A lo largo de estos meses, ella ha podido enfocarse en su trabajo y sobretodo en sanar las heridas. Es así como ha concretado varios proyectos como lo fue su primer antagónico en Café con aroma de mujer, la conducción de Top Chef VIP y por supuesto, la llegada de Hasta que la plata nos separe a una plataforma tan importante como Netflix.