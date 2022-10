Raphy Pina revela cómo se comunica en las redes desde prisión

Mucho se ha hablado de la manera en que el productor Rafael “Raphy” Pina se comunica con sus seguidores a través de las redes sociales a pesar de que este se encuentra cumpliendo una sentencia de sobre tres años en una prisión de North Carolina en Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Pina publicó un texto en el cual cuenta a sus seguidores a qué tiene acceso desde prisión. En la publicación indica que en la prisión donde se encuentra tiene acceso a llamadas con 10 minutos de duración que se realizan por seis teléfonos y que en total solo pueden hablar por 510 minutos al mes.

Del mismo modo, según Pina los confinados tienen acceso a seis computadoras que provee la prisión en horario de 6 am a 11pm y por cada correo electrónico se le cobran unos centavos. Cabe destacar que cada una de estas comunicaciones son monitoreadas por personal de corrección federal.

“Ya pueden entender un poco mas de mis mensajes cierto? También recibimos cartas y enviamos las veces que queramos”, explicó en el texto.

“Este proceso, claro no se le desea a nadie ni mucho menos se alegren por eso por que cuando llegué no vi restricciones de quienes no pueden estar, así que seas tú o alguien cercano le puede tocar.A mi, no me vean derrotado pues dejé todo corriendo, véanlo como que estoy aquí en el piso de una prisión, pero no es por que me caí, es por que estoy esperando mi turno para volver a jugar handball que soy malo pero no me quito cómo en todo. También estoy estudiando para aprender y me restan tiempo y ver a mi familia lo más pronto posible con favor de DIOS . BTW esta es la foto Favorita de Vida. Espero que con esto, los Abogados y Fiscales de Instagram sepan que no estamos en Alcatraz. Saludos desde Butner North Carolina.ahhhhhh La foto también fue de una cámara de la prisión, POR SI Los Quiero ! El Chapito de butner (sic.)”, añadió Pina.

Tras ser sentenciado a prisión por posesión ilegal de armas, el productor Rafael “Raphy” Pina Nieves no ha dejado de expresarse a través de las redes sociales a pesar de estar cumpliendo su condena. Muchas personas podrían pensar que este tiene acceso a las plataformas digitales, sin embargo, expertos aseguran que esto no es así.

El exdirector del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), José Lozada, explicó en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce) cómo es que el manejador de Daddy Yankee se puede expresar con su público y aclaró si este tiene beneficios especiales.

“Raphy Pina no tiene ningún privilegio en la prisión, Raphy Pina no está usando ningún celular en la prisión, no está transmitiendo nada en la prisión porque él no tiene celular, su equipo de trabajo, su grupo de trabajo son los que tienen su celular, con su página y ponen videos y ponen comentarios. Pero Raphy Pina, la única comunicación que puede tener en la prisión es por el teléfono de pared en los momentos que se le permite hacer una llamada que es monitoreada, escuchada por las autoridades federales”, explicó el exdirector del NIE.

Desde que fue ingresado a prisión, el manejador de artistas del género urbano como Daddy Yankee y Natti Natasha ha tenido publicaciones en sus redes sociales e incluso en su canal de YouTube se subió un documental titulado “¿Quién es Raphy Pina?”.

Sin embargo, se trata de un esfuerzo que lleva a cabo su equipo de trabajo con el cual puede tener una comunicación restringida y monitoreada desde la prisión.

Esta misma semana, a través de las redes sociales de Raphy Pina, su equipo de trabajo publicó una carta en la cual se defiende de las acusaciones de William Omar Landrón “Don Omar” sobre lo ocurrido en la gira de conciertos “The Kingdom” en el año 2015.

Incluso, a través de YouTube se publicó un video donde Raphy Pina da su versión de lo ocurrido. Muchas personas han malinterpretado que el mismo fue grabado en prisión ya que el productor aparece con uniforme y en un área que simula una celda. Sin embargo, se trata de una producción que fue grabada previo a su sentencia.

El productor de música urbana Raphy Pina fue sentenciado en mayo de este año a tres años y cinco meses detrás las rejas. El juez federal Francisco Besosa estuvo a cargo de la sentencia por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que fue hallado culpable en diciembre del 2021.

La defensa de Pina, liderada por los abogados María Domínguez y Francisco Rebollo, se encuentran en proceso de apelar el veredicto que rindió un jurado en diciembre, luego de siete días de juicio. Sin embargo, el juez Besosa dispuso que Pina deberá permanecer encarcelado mientras transcurre la apelación ante el Primer Circuito de Boston.

La sentencia impuesta por Besosa, de 41 meses, ubica al tope de las guías que ofreció el informe presentencia. A la luz del historial criminal de Pina y la gravedad del delito, el informe sugirió una pena de entre 33 y 41 meses.