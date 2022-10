“Exatlón: Estados Unidos”: ¿Quién es José Kuthy, el segundo eliminado del reality show?

José Kuth no pudo demostrar todas sus capacidades en "Exatlón: Estados Unidos".

José Kuthy se convirtió en el segundo eliminado de “Exatlón: Estados Unidos”, y también en el primer hombre en abandonar la competencia, así que te compartimos un poco más sobre su trayectoria.

Cabe resaltar que el nutricionista se lesionó el hombro en el primer circuito de la temporada, por lo que que permanecer fuera del juego en varias pruebas.

Hasta que finalmente, no pudo más y se dejó vencer en el reto de eliminación.

“La verdad tengo mucha impotencia… perdón (por llorar), porque cuando vine a esta competencia le prometí a mi familia y a mi novia dejarlo todo. Y la verdad es que cuando pasó eso (la lesión), lo primero que dije fue: ‘Ya valió, ya valió’. Todo lo que he luchado para estar aquí por… no quiero decir mala suerte, porque siento que es una prueba que me están poniendo allá arriba para levantarme más fuerte que nunca”, expresó cuando sufrió el incidente.

¿Quién es José Kuthy?

Tiene 26 años y es originario de Jalisco. Es entrenador personal, y también es licenciado en Nutrición y Mercadotecnia.

Desde niño fue un apasionado de los deportes y entre los que ha practicado destacan el fútbol, tenis, boxeo y natación.

Así fue su salida de “Exatlón: Estados Unidos”

El segundo duelo de eliminación se dio entre José, quien pertenecía al equipo azul e Iván Fernández, de los Famosos.

El mexicano no pudo con el boricua y fue vencido en un circuito extremo de reconstrucción. El marcador quedó 4 a 0.

¿Cómo se elige a los competidores eliminados?

Ambos equipos compiten toda la semana, por lo que el miembro que tenga un menor porcentaje de victorias es uno de los que participen en el duelo de eliminación y el conductor Frederik Oldenburg es quien revela su nombre.

En cuanto al contrincante, es elegido por la persona que tiene mayor porcentaje de victorias.

Cuando los que están en riesgo son de diferentes géneros, es decir un hombre y una mujer, esto se define en un juego por la permanencia.

Además, el equipo que pierde por una diferencia de 10 puntos tiene que sentenciar a dos de sus miembros.