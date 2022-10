Aracely Arámbula se mostró como nunca ante entre lágrimas al revelar su peor momento

A mediados de julio Aracely Arámbula recibió una de las peores noticias al conocer la muerte de su padre, mientras se encontraba rodando la nueva versión de la telenovela ‘La madrastra’, en la cual es protagonista y vivió uno de sus momentos más difíciles.

Arámbula es parte de las actrices más reconocidas en las pantallas por sus distintas protagonizaciones en los melodrama, por lo que sus actuaciones son de las más aplaudidas.

Sin embargo, su última puesta en escena ha sido de las más complicadas al transitar una etapa tan dolorosa.

Aracely Arámbula reveló como ha sido transitar la muerte de su padre

“Antes de que pasara esto yo lloraba muy a gusto, o sea lloraba muy en actuación, en lo que yo sé hacer, me explayaba de la mejor manera, me caían dos, tres lágrimas; y después, a pesar de que yo traía tanto dolor, había ocasiones que no podía llorar [en las escenas] porque estaba como mi corazón tan estrujado y tan confundido”, confesó en una reciente transmisión en vivo en Instagram.

La artista mencionó que tuvo momentos en lo que empezaba a llorar y no podía parar, pero fue su coach quien la ayudó.

“Tenía que controlar porque de repente dicen corte y todo el mundo sigue a lo que sigue y tú estás enfrascado, estás en el dolor, entonces estaba como que arriba, abajo, arriba, abajo. Y le agradezco mucho a mi coach que estuvo conmigo de la mano, nunca me soltó y a todo mi equipo. Había momentos en que me derrumbaba y de repente me iba al cámper […], del dolor que traía no podía ni hablar fuerte”, agregó.

Aracely Arámbula le mostró su realidad a sus fans. Foto: Instagram @aracelyarambula/

Aracely reconoció que ‘La madrastra’ es una de las producciones más difíciles para ella.

Te recomendamos: Aracely Arámbula sorprende al revelar los arreglos estéticos que se ha hecho en la cara

“Lloré tanto en la novela y […] sigo llorando en casa porque de alguna manera estoy viviendo lo que no había podido vivir, mi duel. Pero trato de estar bien porque se lo dedico a él con toda el alma y él sabe que lo amo y se lo dije 20 millones de veces y más y se lo digo diario y se lo sigo diciendo. Me lo decían mucho ‘disfruta, aprovecha y abraza mucho a tus papás’, lo hice pero todos los que están escuchando que tienen a su papito, a su mamá de verdad abrácenlos mucho, quiéranlos, dedíquenles todo y no dejen las cosas para después, hay que hacerlas en el momento”, compartió en medio de lágrimas.

A pesar de la situación, se dio cuenta lo fuerte que es al enfrentar sus miedos y su dolor.

“Me di cuenta que puedo ser muy fuerte, que puedo. El día que terminamos de grabar solo volteé así al cielo y dije ‘gracias Dios y gracias mi papá que lo pude hacer, que se logró’ porque yo misma sentía que no iba a poder. Me siento muy satisfecha y muy contenta de haber logrado esta prueba tan fuerte en mi vida”, dijo.