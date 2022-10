“Mira quién baila”: Quién es Gabriel Coronel, el actor que abandonó la competencia por una lesión

Gabriel Coronel se convirtió en el primer eliminado de “Mira quién baila”, aunque el actor fue quien decidió abandonar la competencia por decisión propia, debido a una lesión.

A pesar de que el artista intentó presentar su rutina de baile, no pudo lograr terminarla, pues el dolor fue más grande.

Gabriel Coronel se va de “Mira quién baila”

Al momento de anunciar al eliminado de la semana, él mismo levantó la mano, para anunciar que había tomado la decisión de irse.

“Yo quisiera decir unas palabras, yo creo que en esta vida hay muchas oportunidades y por encima de todo lo que cada uno de nosotros va a crecer en este escenario, de la oportunidad de poder estar aquí, hay algo mucho mayor y es el público, que merece un gran espectáculo, merece un show memorable”, comenzó el mensaje de Coronel.

Prosiguió asegurando que él no podía dar su mejor papel por su lesión. “De verdad, me duele mucho decir esto, pero, definitivamente, yo no estoy en condiciones de darle a este público un show de calidad, como ellos merecen, creo que es momento de pensar en mí, en mi salud, en mi recuperación y yo decido abandonar ‘Mira quién baila’”, agregó.

Ante la sorpresiva decisión, el conductor Mane de la Parra le pidió que le confirmara que estaba totalmente consciente de sus palabras.

Así que Coronel confirmo que prefería irse y tener la oportunidad de regresar en alguna temporada posterior.

“Qué valiente decisión, te agradecemos el esfuerzo que has hecho”, dijo Mane.

¿Quién es Gabriel Coronel?

Se trata de un actor, cantante y modelo venezolano, de 35 años.

Comenzó su carrera participando en obras de teatro. En 2007, fue parte de la serie “Somos tú”, dando vida a “El Gago”. Al año siguiente apareció en “Mágica” junto a algunos compañeros de su trabajo anterior.

Después viajó a Estados Unidos para unirse a Telemundo, y apareció en “Relaciones peligrosas”.

Entre sus trabajos en telenovelas destacan: “Marido en alquiler”, “Reina de corazones” y “El señor de los cielos”.

Además, en 2021, fue parte del reality show “Bake Off México: El gran pastelero”, aunque fue eliminado en el tercer episodio.