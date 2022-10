Emocionado y agradecido Jay Wheeler tras cuatro exitosas funciones en el Choliseo

Como parte de su serie de cuatro conciertos, Jay Wheeler se presentó ante casa llena los días jueves y viernes de las pasadas dos semanas, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (Choliseo). Fueron espectáculos llenos de sorpresas, invitados especiales y, sobre todo, muchas Emociones.

Estas cuatro funciones, fueron las primeras presentaciones que el artista puertorriqueño realiza en solitario en la prestigiosa sala y donde la fanaticada de “La Voz Favorita”, como se le conoce, abarrotó el Choliseo para consolidar el apoyo al intérprete y a su Emociones Tour.

“Las cuatro noches fueron un sueño, mejor que todo lo que imaginé algún día. No tengo palabras para expresar cómo me siento, ni lo agradecido que siempre voy a estar con Puerto Rico y todos mis fanáticos. Yo quería que el público bailara, cantara, riera, se enamorara y llorara conmigo y verlo hacerse realidad, es la bendición más grande que he vivido. Ahora mismo, sólo tengo agradecimiento y felicidad. Todavía no me lo creo”, expresó emocionado el artista.

Sobre 60 mil personas acompañaron a Wheeler en el show que se extendió noche tras noche por casi tres horas y donde el cantante interpretó un repertorio musical completo compuesto por alrededor de 40 canciones que incluían temas desde sus inicios, hasta su más reciente producción discográfica “Emociones”.

En un montaje de primera, con una colorida y vibrante escenografía, Jay Wheeler entonó sus más famosos temas acompañado de grandes colegas del género urbano. En la primera ronda, veteranos como Rakim y Ken- Y, Divino e integrantes de la nueva generación del reguetón como Brytiago, Conep, Mike Towers, Gigolo y la Exce, Juhn El All Star, Nio García, Omy de Oro y Jhayco, fueron algunos de los que se unieron a Wheeler en las primeras dos noches.

Para la segunda ronda, siguieron las sorpresas con la participación de Yan Block, Robi, Alejo y VF7. Se sumaron también prominentes figuras del género urbano como Lyanno, Eladio Carrión y Farruko para entonar algunos de sus temas más sonados.

Otro de los momentos más esperados por la fanaticada se dio cuando el exponente dominicano de dembow, El Alfa pisó el escenario del Choliseo para cantar el tema “No confío”, por primera vez en vivo.

Además, el esperado junte con la cantante venezolana y pareja del reguetonero, Zhamira Zambrano, tuvo lugar las cuatro noches, ante un público eufórico que los acompañó entonando su exitoso tema “Dícelo”, que se ha mantenido entre las primeras posiciones en Puerto Rico desde su lanzamiento.

Ahora, de la mano de su disquera Dynamic Records y Flow Music, Jay Wheeler continúa preparándose para sus planes futuros y para la posibilidad de una gira internacional.

Para más información y contenido exclusivo, pueden seguir al artista a través de sus redes sociales @jaywheelerpr.