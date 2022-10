Elizabeth Gutiérrez es criticada tras rumores de reconciliación con William Levy

Elizabeth Gutiérrez y William Levy han tenido una relación intermitente desde hace 20 años a pesar de la familia que formaron junto a sus hijos: Christopher y Kailey. Las infidelidades del actor fueron mermando la relación y fue a inicios de año cuando dieron a conocer su nueva ruptura.

Aunque la ex pareja se ha limitado a dar declaraciones sobre los motivos que los llevaron a tomar la decisión, su separación ha sido de las más comentadas por las duras palabras de Levy, quien pidió a la prensa que no le preguntaran más sobre Gutiérrez y aseguró que no se ha casado por no haber conocido a la persona ideal.

Sin embargo, por el bienestar de sus hijos se han mantenido en contacto y se han dejado ver juntos en algunas ocasiones especiales, por lo que algunos rumores apuntan a una posible reconciliación.

¿Elizabeth Gutiérrez regresó con William Levy?

Los actores parecen haber llevado sus diferencias de la mejor manera, por lo que se les ha visto compartiendo como una familia feliz, pero ante las habladurías de una nueva oportunidad en la relación las criticas han caído encima de la actriz, por perdonar en retiradas oportunidades al galán de telenovelas.

“Pobre Elizabeth, está aferrada a William Levy; a todos sus engaños y falta de interés por ella”, “No puedo con ella! Que por favor se quiera un poquito”, “Denle premio por tanto aguantar”, “Que falta de personalidad de Elizabeth, tener que aguantar tanto cacho, tiene el autoestima muy baja”, “y más infidelidades de ese hombre cómo le puede perdonar todo lo que le ha echo 🤔🤔la verdad por mucho que lo quiera la mujer debe de valorarse y darse su lugar”, comentaron.

Recordemos que el cubano le habría sido infiel con algunas compañeras de trabajo como Maire Perroni, Jacqueline Bracamontes, Ximena Navarrete y Alicia Sanz.