Gloria Estefan reúne a su familia en su 2do álbum navideño

MIAMI BEACH, Florida, EE.UU. (AP) — Han pasado 29 años desde que Gloria Estefan grabó su primer álbum navideño y ahora tres generaciones de su familia participan en el segundo: “Estefan Family Christmas”.

Para Estefan las fiestas de fin de año tienen una magia especial. Representan la unión, el amor, la esperanza, la felicidad. No importa en qué lugar del mundo esté, siempre regresa a su casa a festejarlas en familia.

Se juntan a comer y a cantar. Tocan el piano, la guitarra, ensayan para ese concierto privado en el que todos están, incluyendo perros y gatos. Y ese espíritu de intimidad y alegría es lo que ahora Estefan quiere compartir con su público a través de un nuevo álbum navideño que acaba de lanzar en formato digital junto a su hija Emily, de 27 años, su nieto Sasha, de 10, y su esposo desde hace 44 años, Emilio Estefan, un ejecutivo de la industria musical que ha ayudado a lanzar las carreras de artistas como Shakira y Ricky Martin, y que por primera vez graba ahora una canción.

Es como invitar al público a pasar las fiestas a su casa.

“Eso es lo que queremos compartir con las personas: que la familia es todo”, expresó Gloria, de 65 años, en una entrevista reciente con The Associated Press en sus oficinas de Miami Beach.

De manera espontánea, la idea del álbum surgió hace tres años en una cena familiar del día de Acción de Gracias en la que Gloria, Emily y Sasha cantaban y pasaban el micrófono preguntándole al resto de la familia de qué estaban agradecidos. Así nació lo que después se convertiría en la primera canción del álbum, “Thankful”.

En 2020 Gloria se enfermó de COVID-19 y no pudieron celebrar. En las fiestas de fin de año de 2021 volvieron a cantar “Thankful” y se dio cuenta de que Sasha estaba creciendo y cambiando su voz, entonces pensó que había que grabarla urgente en un disco, antes de que su nieto dejara de que ser un niño. En abril pusieron en marcha el proyecto y pocos meses después lo terminaron.

“Es un sueño y una bendición tan grande que jamás me imaginé”, dijo la superestrella cubana-estadounidense sentada en un sofá junto a Emily, ambas con una sonrisa extendida entre sus labios. “Fue tan lindo todo el proceso, y yo disfrutando tenerlos cerca de mí tanto tiempo”.

"Estefan Family Christmas", su segundo álbum navideño tras “Christmas Through Your Eyes” de 1993, incluye 17 clásicos musicales y composiciones originales en inglés y en español. Fue lanzado en formato digital la semana pasada y su versión física saldrá a la venta el 2 de diciembre. Cuenta con la producción de la misma Gloria Estefan y Shelton Berg, el decano de la Escuela Frost de Música de la Universidad de Miami.

Emilio Estefan, quien fue productor ejecutivo, canta junto a su nieto Sasha el clásico navideño “I Wish I Could Be Santa Claus”. Una versión en español de la canción, “Quisiera yo ser Santa Claus”, fue escrita por Gloria Estefan.

Uno de los momentos más difíciles fue el día que tenían que grabar las voces finales porque en la madrugada había muerto la perrita de Gloria, Lulu, de 15 años. La cantante de éxitos como “Conga”, “Mi tierra” y “Tu fotografía”, recuerda que llegó llorando al estudio y su nieto, al verla tan triste, la abrazó también llorando y le preguntó cómo iban a hacer.

“Vamos a agarrar el amor que nos ha dado Lulu y vamos a volcarlo en lo que vamos a cantar hoy”, recordó Estafan que le dijo a Sasha.

Y esa cree ella que ha sido una de las recetas para tener una familia unida: estar siempre pendientes unos de otros, llamando cada día a sus dos hijos, Emily y Nayib — el papá de Sasha— sin importar que estén a 15 minutos de distancia o en la otra punta del planeta.

“Tienes que tomar los pasos tú para hacer que suceda, no dejar que las cosas pasen así y dejar todo a la deriva”, asegura la cantautora y empresaria. “Hay que crear”.

Y ese sentimiento de alegría por tener una familia unida es lo que también quiere celebrar su hija.

“Lo que me da felicidad es que cuando la gente escuche lo que tenemos en este álbum, es nuestra familia”, dijo Emily.