Don Omar está listo para volver a arremeter contra Raphy Pina

El exponente urbano Don Omar tomó sus redes sociales para anunciar que contestará las expresiones realizadas por su exmanejador Rafael “Raphy” Pina Nieves en un video grabado previo a su ingreso a prisión.

En el video publicado en la noche del lunes por el equipo de producción de Pina, el manejador cuenta su versión de lo ocurrido en la gira “The Kingdom” en el año 2015. Esto ocurre luego de que Don Omar diera su versión en una entrevista realizada hace unas semanas en el canal de YouTube de “El Chombo”.

“#hablemoscondonomar #sineditar @elchombo_official segunda cátedra preparen el pop corn”, fue la publicación de Don Omar en Instagram.

En el video publicado en el canal de YouTube de Raphy Pina, este desmiente las expresiones realizadas por Don Omar quien alega nunca firmaron un contrato para realizar la gira con Daddy Yankee. Del mismo modo, asegura que la idea de realizar este evento no fue del artista sino del productor. Pina aseguró que tiene las pruebas de todos estos documentos y correos electrónicos.

“Eso de Don vs. Don se lo inventó ese día en la entrevista. Él había intentado hacer un evento llamado “Los Insuperables” y le pidió a Carlos Pérez un trailer y todo, cosa que no llegó a nada y esta prueba no me deja mentir. Sí, teníamos un contrato exclusivo y aquí la prueba. Y lo incumplió. Pero tanto DY y yo, como no nos interesaba seguir, al contrario queríamos librarnos de ese atraso. Aquí las pruebas de quién pirateó el tema fue él. Y fue él el causante de que la contraparte se molestare. Tengo emails y textos donde las excusas y faltas de respeto que llevaron al fracaso este concepto que sí, gracias a mi relación con Raymond Ayala (Daddy Yankee) se puedo lograr. Lo poco que se hizo”, lee parte de la respuesta de “Raphy” Pina.