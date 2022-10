La insólita respuesta de famosa actriz de Hollywood a triste post de Shakira

El proximo sencillo que Shakira lanzará junto a Ozuna, titulado ‘La Monotonía’, tiene a sus fanáticos al borde del asiento porque al parecer, más de las tristezas que le hizo pasar su expareja Gerard Piqué, serán reveladas en la canción.

El adelanto de Monotonía ha generado cientos de reacciones entre los seguidores de la colombiana e incluso celebridades. Desde nostalgia, tristeza hasta ansiedad por conocer lo que la cantante está dispuesta a decir en las líneas de la canción, y por la forma en la que seguirá ‘despedazando’ a Piqué con sus letras.

A días del estreno, colegas de la colombiana la han felicitado por su nuevo lanzamiento que apunta a ser un éxito rotundo, y ahora una famosísima actriz de Hollywood le dejó justamente unas palabras que muchos no han dudado en tachar de ‘ridícula’, pero de una buena manera.

El comentario de Gwyneth Paltrow en el adelanto de la canción de Shakira que divirtió en redes

La actriz de ‘Iron Man’ al parecer también se encuentra muy ansiosa por conocer como sonará ‘La Monotonía’ y no ha dudado en dejarle un comentario a Shakira, donde si bien le deja un cumplido, este no va necesariamente ligado a la canción en sí.

Su comentario va ligado a un detalle en los efectos visuales de la fotografía, ya que lo único que había con color eran sus uñas en color verde y fue un detalle que resaltó para Paltrow. De hecho, el comentario se lo dejó en español, ya que Gwyneth tiene algunos conocimientos en el idioma.

“Como hiciste eso??? Todo blanco y negro menos las uñas! Increible.” fue el cumplido que Paltrow le dejó a Shakira en su post de Instagram

Shakira le devolvió la respuesta de manera muy cordial, y le reveló la razón por la que decidió darle el protagonismo a su manicure con el efecto que usó en el video: “casi nunca me hago las uñas por falta de tiempo! So when I do go them them off” (cuando me las hago tengo que presumirlas es la traducción a la porción escrita en inglés).

Esta es la divertida interacción qué tuvo Shakira con Gwyneth Paltrow:

Shakira cantando con sentimiento



Gwyneth Paltrow:



Jajajaja pic.twitter.com/utmcdaPKRj — 🌟 (@addyvi_9) October 15, 2022

Aseguran que Shakira se está haciendo ‘la pobrecita’ con el tema de la separación de Piqué

Un corazón ensangrentado, luego otro siendo pisoteado por un extraño, así como palabras que hieren a cualquiera, forman parte de la estrategia de marketing que Shakira ha usado para causar múltiples reacciones entre sus fans.

Y hasta ahora todo le ha funcionado a la perfección, pues no hay quien no sienta compasión ante el inminente dolor que ella ha sufrido durante mucho tiempo en su pasada relación con Gerard Piqué. Todo ello ha llevado a pensar que la colombiana ha sido estratégica incluso para sobrellevar su sufrimiento personal y resurgir así en lo musical.

Y es que para algunos internautas en las redes, todo lo que la cantante ha mostrado ha sido para mostrarse como la verdadera víctima de una infidelidad que ella misma conocía, pero que no se atrevía a expresar, por eso a través de la música regresó con pie firme a través de un tema que ya anunciaba que algo andaba mal entre ella y el futbolista.