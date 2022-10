Todas las canciones que Shakira le dedicó a Gerard Piqué

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué sigue siendo el tema de conversación en redes sociales, ahora que la cantante anunció que pronto lanzará un nuevo sencillo, el cual muchos creen que irá dedicado al futbolista.

Así que te mostramos cuáles son las canciones que la colombiana le escribió a su expareja, pues su relación fue una de las más representativas en su vida.

Canciones que Shakira le escribió a Gerard Piqué

Una de las más importantes es “Me enamoré”, en la que la artista cuenta cómo fue el día que conoció a Piqué, en el Mundial de Sudáfrica, en 2010.

El tema fue lanzado en 2017 y pertenece al disco “El Dorado”.

“Estoy muy feliz de compartir con todos ustedes mi sencillo ‘Me enamoré’. Esta canción narra un momento en mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente, trepaba a los árboles”, dijo Shakira en el lanzamiento.

La letra dice lo siguiente:

“Mira que cosa bonita, que boca más redondita, me gusta esa barbita. Y bailé hasta que me cansé. Hasta que me cansé, bailé”.

Otra de las composiciones más conocidas es “La Bicicleta”, tema que hizo junto a Carlos Vives.

La letra menciona al defensa del Barcelona y dice: “Que si a Piqué algún día le muestras el Tayrona, después no querrá irse pá' Barcelona”.

En 2004, la artista lanzó “23″, un tema que hacía referencia a la edad que él tenía cuando se conocieron.

“Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules... ¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23″, nos dice parte de la letra.

La canción que habla sobre su engaño

Este año, antes de que se hiciera pública su separación, la intérprete lanzó la canción “Te felicito”, junto a Rauw Alejandro, en la que le dedica algunas frases muy directas.

“Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebalsó el vaso. No me digas que lo sientes. Eso parece sincero, pero te conozco bien y sé que mientes. Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos... Los tengo rojos de tanto llorar por ti”, dice parte de la letra.