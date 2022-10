¿Qué está pasando con Cartoon Network?

Cartoon Network es parte de todos los que crecieron durante la década del 2000.

¿Recuerdan cuándo incluso tenían una página de internet y se podía jugar con los personajes de las series? Definitivamente fue una buena infancia. Ahora parece que las cosas ya no van más para el canal y se cerrará toda una infancia gerenacional.

No se acaba porque ya no sea bueno o porque los niños ya no lo estén viendo, si no porque hay un acuerdo entre empresas. Según Channing Dungey, directora ejecutiva de Warner Bros, se dará una nueva mezcla o fusión con esta misma marca. Se dice que esto tiene que ver con diferentes despidos que hubo por parte de la compañía.

Sin embargo, si tiene un objetivo claro y es fortalecer la división de animación de la compañía.

A pesar de que no se acaba por una mala razón y solo se trata de una alianza estratégica, muchos lamentaron la noticia, sobre todo porque los mejores años de la infancia los vivieron al lado de este canal y los personajes más icónicos que marcaron generaciones y generaciones.

¿Cuáles son las series más icónicas de Cartoon Network?

Ahora que se acaba el canal como se conoció por tantos años, estos han sido algunas caricaturas que han marcado por tantos años a diferentes generaciones.

Las Chicas Superpoderosas

Las tres hermanas que fueron creadas por un profesor y salvaron la ciudad muchas veces de personajes como Mojojo

Los Chicos Del Barrio

Los cinco chicos que tenían una inteligencia de otro mundo para su edad, ayudaban a resolver, precisamente, los problemas que sucedían en su barrio

Johnny Bravo

Un hombre que a pesar de ser muy guapo, no contaba con la suerte para conquistar a las mujeres, así que permanecía la mayoría del tiempo solo.