‘La emperatriz’: series y películas en donde puedes ver a los protagonistas

La serie de época La emperatriz no solo ha conquistado a las audiencias con su cautivadora historia de amor, sino también con el talento de sus protagonistas: Devrim Lingnau y Philip Froissant.

En el drama histórico de Netflix, los actores encarnan a Isabel “Sissi” de Baviera y Francisco José I, los emperadores de Austria y reyes de Hungría desde el siglo XIX hasta principios del XX.

Las películas y series en donde puedes ver a los protagonistas de La emperatriz

A lo largo de la serie alemana, tanto Lingnau como Froissant brillan con su impecable interpretación de sus respectivos personajes, así como también con su incuestionable química.

Gracias al gran éxito de esta historia entre las audiencias de más de 80 países en el servicio de streaming, la popularidad de ambas estrellas a nivel mundial está subiendo como la espuma.

No obstante, aunque muchos apenas los conocen, los actores ya contaban con una trayectoria en su Alemania natal antes de su aparición en esta producción sobre la monarquía austriaca.

Por esto, a continuación, te compartimos algunos de los proyectos en las pantallas más destacados de Devrim y Philip en donde puedes volver a verlos desparramar su gran talento:

Devrim Lingnau

Debutó como actriz en 2014. Desde entonces, no ha dejado de expandir su trayectoria tanto en la televisión como en el cine. Algunas series y películas en las que ha dado cuenta de su talento son:

In Wahrheit: Still ruht der See (2019)

En el año 2019, Lingnau mostró su gran talento actuando en la película televisiva In Wahrheit: Still ruht der See (De verdad: el silencio descansa sobre el lago, en español).

El proyecto narra la historia de una mujer que halla el cuerpo de su hijo en un lago cerca de su complejo de viviendas. En este telefilme, la actriz encarna un rol secundario llamado Nesrin.

Carmilla (2019)

El mismo año, Devrim brilló protagonizando Carmilla, una película de terror romántica británica inspirada en una obra homónima de Sheridan Le Fanu ambientada en el año siglo XVIII.

El proyecto de época sigue la vida de Lara, una joven que vive en aislamiento con su padre y su estricta institutriz, la señorita Fontaine. En el encierro, lucha por dar rienda suelta a su sexualidad.

Su controlada vida da un giro cuando un accidente lleva hasta su casa a Carmilla, una extraña mujer joven de la que Lara se enamora de manera instantánea y entablan una relación llena de pasión.

El romance entre las jovencitas comienza a levantar sospechas y desata miedo en el corazón de la señorita Fontaine y otros más. La actitud de Carmilla pronto les dará la razón.

Auerhaus (2019)

En esta cinta, la histrionisa de 24 años volvió a los protagónicos encarnando a Cäcilia, una de cuatro amigos con problemas que se han prometido que sus vidas no deberían ser aburridas.

Con este fin, los amigos deciden hacer todo diferente y se mudan juntos a un piso bajo la mirada desaprobatoria de sus vecinos. Su objeto es celebrar el momento y romper las reglas.

Pero, sobre todo, quieren salvar a su amigo Frieder de sí mismo en medio de una profunda depresión que atraviesa. La producción está basada en la exitosa novela homónima de Bov Bjerg.

Borga (2021)

“Un Borga es un ghanés que vive en el extranjero y lleva un estilo de vida excesivamente rico. Al menos eso es lo que quieren que todos crean”, así reza la sinopsis de esta multipremiada película.

En el proyecto alemán, la intérprete probó su versatilidad encarnando a Emma, uno de los personajes secundarios de esta historia dramática.

Allmen und das Geheimnis der Erotik (2021)

La carrera de Devrim Lingnau ha estado centrada en el cine, pero también ha tenido actuaciones en series aparte de La emperatriz; entre ellas, está el famoso thriller policiaco Allmen.

La actriz actuó en el episodio Allmen und das Geheimnis der Erotik. En este, el protagonista Johann Friedrich von Allmen se enamora de Jasmin Sterner (Lingnau) en una lectura y quiere impresionarla.

Con este fin, el ladrón de arte roba un huevo de Fabergé, sin saber que va rumbo a una trampa. Desde entonces, comienza a ser chantajeado por Wilhelm Krähenbühler y busca liberarse.

Philip Froissant

A diferencia de su coprotagonista en La emperatriz, el actor de 28 años comenzó su carrera y se ha desarrollado actoralmente sobre las tablas del teatro en obras como Lilja-4-Ever.

Apenas el año pasado actuó en su primera producción para las pantallas. Se trata de la película Schwarze Insel (La isla negra, por su título en español), una exitosa producción de Netflix.

La isla negra

El histrión, que cursó estudios cinematográficos, protagonizó la cinta de suspenso en la piel de Jonas Hansen, un joven estudiante en una isla que comienza una relación con una misteriosa profesora.

Su trabajo en este proyecto se llevó los aplausos y le permitió acercarse al rol que lo ha lanzado ahora a la fama: Francisco José I de Austria en su primera serie. Sin duda, tiene un futuro brillante.