Exclusiva del Nalgorazzi: Habla Gina Moreno, madre del hijo de Cosculluela

Corillo, habló la que faltaba y lo hizo con este nalgú bochinchero. Con todo este novelón entre Cosculluela (el pana que me saludó con la mano en una entrevista exclusiva ayer en la Comandancia de Humacao y que tiene a los demás medios bien moldíos) y su exesposa Jennifer Fungenzi , solo faltaba una persona por contar su historia. Este tema levanta muchísimas pasiones, a unos les caerá bien esta entrevista exclusiva a continuación, otros me pelarán, pero estoy acostumbrao. Los quiero a tod@s.

Gina Moreno rompe el silencio. Gina es la madre de su segundo hijo, de 8 añitos. Sí, Gina, la misma del revolú del botellazo en San Patricio hace huelemil años, un acontecimiento inolvidable en nuestras memorias.

Es claro que Gina y Coscu (José) tuvieron sus diferencias en el pasado hace un chorro de años pero ahora es todo “bizcochito de tití” entre ellos. Los hemos visto mucho jangueando, besándose en una cama entre lujuriosas sábanas, dando vueltas en el makinón, él a cada rato viaja a Miami a verla y ver a su hijo, ella a cada rato viaja a PR y se queda en la humilde “choza” con 18 piscinas y 78,000 pies cuadrados de él. Pero, ¿realmente están juntos? ¿Volvieron? ¿Hay boda?

Cosculluela y Gina Moreno

Gina les contesta a los que la tildan de “rompematrimonios”, hasta habla de la situación actual que tiene Coscu con Jennifer, del pleito de custodia y hasta del arresto ayer (sí corillo, de esto también). Saca los “munchies” y comparte esta columna pa que tu corillo esté al día en este BOCHINCHETE.

Aquí la entrevista exclusiva a la prócer Gina Moreno. Disfruten.

Gina, te hemos visto compartiendo con Cosculluela mucho desde el cumple de tu nene hace un par de meses. ¿Cómo es tu relación actual con él?

“Estamos juntos, dejando que las cosas fluyan y disfrutándonos el proceso. Lo que ha de ser será. Nos llevamos súper bien. Tenemos muy buena relación, somos todo, amigos, novios, panas, marido y mujer. Sobre todo con respeto.”

Cosculluela y Gina Moreno

¿Cómo es José con tu nene? ¿Es buen padre?

“Absolutamente sí, sin dudas. Él ama a sus hijos y al mío, por supuesto, no es la excepción, quiere dar lo mejor de sí y aprovechar al máximo cada momento que no pudo estar con él.”

Cosculluela, Gina Moreno y el hijo de ambos.

¿Cómo comparas tu relación con José que tuvieron antes, conflictiva vs la que tienen ahora?

“Estamos disfrutando mucho esta nueva etapa, donde ambos hemos madurado, sabemos lo que queremos y lo que no.”

¿Cómo comparas el José de antes con el de ahora?

“Para mí el José de ahora es perfecto, es protector, es generoso, siempre está pendiente de mí, de todos. En fin no tengo quejas.”

¿Ustedes se están dando una nueva oportunidad como pareja? He visto un videíto caliente de ustedes besándose…

“La verdad, es inexplicable porque estamos viviendo algo nuevo, con muchísima ilusión y respeto. Nos llevamos super bien. Nuestra relación siempre ha sido fogosa y con mucha pasión.”

Sé que te has mantenido al margen públicamente de su situación con su exesposa Jennifer. Como madre de su segundo hijo, ¿qué te ha parecido todo lo que ha pasado hasta ahora?

“Así como dices, me he mantenido muy al margen y he preferido que sean ellos quienes resuelvan de la mejor manera sus diferencias.”

¿Qué les dices a los que aseguran que eres una “rompematrimonios”?

“Para nada, todos saben que ambos tuvimos cada cuál sus vidas, y ahora surgió, sin planificarlo. Ninguno estaba haciendo nada indebido. Él estaba completamente soltero y divorciado y yo soltera.”

Jennifer le dijo en una entrevista a Burbu que te conoció en las pasadas Navidades y que se llevaron bien y cordial, que todo estuvo bien contigo. ¿Cómo describes ese tiempo en que la conociste?

“Yo pienso igual de ella, nunca hemos tenido ningún tipo de conflicto, en ese momento mi hijo obviamente compartía con su papá y ella. Y sí, nos comunicamos con todo lo que tenía que ver con mi hijo.”

Estuviste en PR en casa de José cuando el huracán Fiona. Luego se quedó en tu casa de Miami para el huracán Ian. Háblame de ambas experiencias.

“Como todos saben yo vivo en Miami y José en PR y él viene para acá, está un tiempo, igual trabaja acá y allá, pues tenía que irse por compromisos de trabajo y la cuestión de sus temas personales. Pues tratamos que si no puede venir, yo voy varios días y tenemos nuestro tiempo para disfrutar y darnos cariñito extra. Y de verdad nosotros todos los días juntos es así como que estamos de “honeymoon.” Recuerda que yo tengo los nenes, van a la escuela acá en Miami y tengo mi responsabilidad y mis compromisos también acá. Por eso estamos aquí y allá. Pero no pasamos ni una semana sin vernos.”

¿Te casarías con José? ¿Lo han hablado?

“Yo dejo que todo fluya y que pase lo que Dios quiera que pase. Nada forzado.”

Combo, les aclaro que esta entrevista a Gina la realicé hace dos semanas, pero ustedes me conocen, obvio la llamé de nuevo y le pregunté sobre el arresto del cantante y padre de su hijo ayer en la Comandancia de Humacao. Me contestó: “No voy a hablar nada de eso”. Hoy Cosculluela cumple años y ella no tardó en felicitarlo públicamente y demostrarle su apoyo en este difícil momento. “Nosotros no podemos controlar nuestro alrededor pero sí tomar control sobre nuestras vidas y justo cuando lo estamos haciendo, nos toca vivir este escenario. Hoy utilizo esta red para apoyarte y TAMBIÉN CELEBRAR TU VIDA. Así como en veces anteriores, VAMOS A SALIR HACIA ADELANTE. Feliz cumpleaños. Doy gracias a Dios por tu existencia, por ser el padre de mi hijo y ser mi compañero”, escribió Gina en su cuenta de Instagram, acompañando el post con un “Love you”, “Happy birthday” y varios corazones. Que viva el amorrrr. El amor es extraño y descontrolado, quisiera gritar desde la montaña más alta.

No olviden compartir la columna. Nos leemos de nuevo en dos semanas. Se enteraron #PrimeroConElNalgo .