Camilo cumple promesa de fanática en España

Camilo es uno de los artistas que, en los últimos años, ha alcanzado la fama de manera increíble, con sus nuevos discos y su carismática personalidad ha logrado llegar a los corazones de muchos, sobre todo de los más pequeños.

Esta vez, en medio de su concierto en España, el cantante se propuso cumplirle una promesa a una de sus fanáticas llamada Amanda.

“La historia de Amanda nos tocó profundamente porque despidió a su padre en la pandemia, y yo le mandé un video prometiéndole un abrazo. Aquí estaba ella reclamándolo, como debe ser”, escribió en cantante en la descripción del video donde sale hablando la niña española, recordándole lo que le había prometido.

“Camilo, en el video que me mandaste me prometiste un abrazo y un beso, por eso he venido aquí al concierto para que me lo des”, dice Amanda mientras sostiene una pancarta junto a su hermana que dice, “Soy Amanda Camilo, ¡Te quiero!”, su madre fue la encargada de escribir y enviarle la nota al cantante colombiano, lo que no se esperaba era que este le respondiera inmediatamente.

De esta manera, cuando recibió el paquete, el intérprete de ‘Pegao’ dijo reconocer a la pequeña que aparecía en la foto instantánea que le enviaron junto a la nota, y rápidamente tomó su teléfono celular para comunicarse. “Hola, ¿La mamá de Amanda?… Hablas con Camilo, ¿Cómo estás?”, la emoción se hacía notar emoción tanto de las niñas, como de la mamá por la llamada recibida.

“Recibí tu carta, y yo me acuerdo muy bien Amanda que yo a ti te debo un abrazo”, continuó diciendo el colombiano, mientras la madre de la niña afirmaba que esta estaba llorando de la emoción. Asimismo, Camilo las citó a las tres al día siguiente para darle el abrazo que le había prometido hace un tiempo.

Al final del video se puede apreciar, a las niñas con su mamá en el concierto, Amanda con lágrimas en los ojos, y las tres cantando ‘Favorito’ en primera fila.