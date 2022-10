Residente: “Ando pasando por un momento complicado en mi vida”

El rapero puertorriqueño René Pérez “Residente” fue reconocido al ser admitido en el Salón de la Fama de escritores y aprovechó el momento para dedicar unas palabras a su familia por el difícil momento por el cual están pasando tras la muerte de su primo esta semana.

Residente contó que además de la pérdida de su primo, en menos de un año ha tenido la pérdida de otros familiares. Además, de su tía quien está padeciendo de Alzheimer y sus tíos de cáncer.

“Ando pasando por un momento complicado en mi vida. Mis dos hermanos del alma se me han ido en menos de un año pero ver la cara de Milo en este video me da aire. Gracias @pepoferradas por tus palabras, siempre necesarias y hechas a la medida de cada momento. Gracias por el reconocimiento de ayer y por aceptarme en el salón de la fama de escritores. Gracias @afovverde por la invitación”, fue lo que publicó en las redes sociales.

El rapero compartió las palabras que dedicó a su tío en el discurso que realizó en el evento para el cual fue acompañado por su hijo Milo.

“Estas son las palabras dedicadas a Pedro. Les vengo a hablar de mi tío Pedro. Su esposa, mi tía tiene alzheimer. Su hermana se acaba de morir hace un mes de cancer. Su hermano tiene cancer. Su hijo mi primo hermano del alma , quien tenía la misma edad mía se acaba de morir ayer. Por eso ayer use todas las palabras que tenía para el velorio que tengo el sábado. Hoy me sentía que no tenía palabras. Aveces pienso que se me acabaron las palabras. Pero veo a mi tío Pedro como sigue escribiendo su vida todos los días como si fuese su primera canción y me inspira. Porque mientras haya vida siempre van a existir las palabras”, expresó Residente.

Alejandro Santiago Ciena de 44 años fue encontrado son vida dentro de un vehículo en un puesto de gasolina en la calle Luchetti en San Juan el pasado lunes.

Santiago Ciena fue productor del video musical “Calma Pueblo” de Calle 13, además de trabajar con otros exponentes de la música urbana.