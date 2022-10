Marc Anthony y Nadia Ferreira presentan “nuevo miembro de la familia”

El cantante puertorriqueño Marc Anthony y su prometida, la modelo Nadia Ferreira, presentaron en redes sociales al “nuevo miembro de la familia”.

En una publicación de Instagram, la pareja compartió fotos de Blue Muñiz Ferreira, el nuevo integrante de la familia.

Se trata de un perrito Pomerania, que ya tiene su propio perfil en Instagram y cuenta con más de 10 mil seguidores.

“Hello Instagram, my name is Blue.. nací el 16 de julio del 2022 y soy el bebé más juguetón, inteligente y consentido por mis papis“, lee la descripción de una de las fotos compartidas en el perfil del perrito.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se comprometieron este año.