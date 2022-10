Jennifer López: la latina más influyente, según los Grammy

A través de su página web, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación, los Grammy, catalogaron a la cantautora y actriz Jennifer López como la mujer latina más influyente del país.

Desde su punto de vista, resulta una fémina valiente, capaz de poner en alto la cultura de América Latina y elevarla ante el mundo; la puertorriqueña enaltece las raíces con sus canciones, bailes, actuaciones.

En el marco del Mes de la Herencia Hispana, que cierra este sábado, 15 de octubre, pero comenzó el pasado 15 de septiembre, la organización expuso la información que se titula: “Cómo el súper estrellato de triple amenaza de Jennifer López llevó la cultura latina al centro del escenario”.

Una embajadora empoderada, Jennifer López

Aparte de derrochar talento en innumerables partes de la nación y el resto de los países, ha pisado escenarios para dictar conferencias como embajadora. En este sentido, llegó a Universal Studios, Los Ángeles, California, a brindar una charla para al menos 400 chicas de Latinoamérica.

‘J-Lo’ buscó la forma de ayudar con sus conocimientos y saberes a las emprendedores que, pese a vivir en el país, desconocían herramientas para seguir adelante y posicionarse aún más rápido.

Sobre el realce a la celebridad la entidad sostuvo: “Con carreras récord y que rompen fronteras como actriz, bailarina y cantante nominada al GRAMMY, Jennifer López es posiblemente la artista latina más influyente de todos los tiempos”.

Controversia

Pese que algunos aplaudieron la decisión, otros se mostraron en desacuerdo por medio de la red social Twitter: exigieron tomar en cuenta a Shakira. Desde su perspectiva, la dejaron a un lado de un momento a otro.

“Los GRAMMYs nombran a Jennifer Lopez la artista latina más influyente de todos los tiempos. Pero todos los Latinos sabemos que la artista latina más influyente de todos los tiempos es Shakira”, escribió una de las usuarias.

Pero todos los Latinos sabemos que la artista latina más influyente de todos los tiempos es Shakira.

Según seguidores de la red del pajarito, la artista Jennifer López no habla muy bien el idioma español y, además, no ha ganado un premio Grammy. A tal grado, refutan con énfasis que la colombiana Shakira no haya sido señalada como la mujer latina más influyente en la actualidad.