Bruno Mars no estará entre los nominados para los premios Grammy 2023

El cantante Bruno Mars no estará en las listas de nominados a los premios Grammy del 2023 quien informó que el disco “An Evening with Silk Sonic” que hizo junto a Anderson. Paak, no se postulará en ninguna categoría.

El anuncio toma por sorpresa la prensa especializada que pronosticaba una importante participación del proyecto musical ‘Silk Sonic’ para este año, en el que lanzaron el álbum compuesto por 9 canciones que tienen la autoría y producción de Bruno Mars y Anderson Paak.

“Realmente lo pusimos todo en este disco, pero a Silk Sonic le gustaría retirarse con gracia, humildad y, lo más importante, sexualmente, de presentar nuestro álbum este año”, dijo Mars en un comunicado a Rolling Stone.

El artista confirmó que iba a asistir a la ceremonia junto a su compañero. “Esperamos poder celebrar con todo el mundo otro gran año para la música y participar en la fiesta”.

El proyecto musical arrasó en la edición de los Grammy del año pasado, donde solamente habían estrenado dos sencillos, entre ellos, el exitoso “Leave The Door Open” quien ganó en las categorías Mejor Interpretación de R&B, Mejor Canción de R&B, Canción del Año y Grabación del Año.

Éxito de Silk Sonic

Silk Sonic es el proyecto musical de R&B de los artistas Bruno Mars y Anderson. Paak que inició en marzo del 2021 con el lanzamiento del sencillo “Leave The Door Open”.

El grupo se caracterizaba por particulares presentaciones donde ambos artistas tenían el mismo tiempo de exposición.

Su disco ‘An Evening with Silk Sonic’ de 9 canciones tuvo canciones como “Smokin out the Window”, “Love’s Train” y “After Last Night” que alcanzó destacadas posiciones en las principales listas del mundo.

El duo en entrevistas han explicado que a pesar de los asesinatos policiales y la pandemia, decidieron no abordar dichos problemas en su música. Mars adelantó: “Una buena canción puede unir a la gente ... Así que esa fue nuestra mentalidad con todo el álbum. Si nos hace sentir bien y resuena con nosotros, eso será infeccioso y hará que otras personas se sientan bien”. Paak dijo que ambos han sufrido mucho durante sus vidas y que este álbum es su forma de lidiar con eso.

A pesar del anuncio realizado por Mars, todavía no se tiene claridad si el proyecto llegará a su fin.