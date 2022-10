Jamie Lee Curtis: “Laurie Strode soy yo, y juntas vamos a perseverar”

Laurie Strode, símbolo de resiliencia y supervivencia, y una de las final girls más recordadas del género del terror, regresa para un último enfrentamiento con su némesis por los pasados 44 años, el legendario Michael Myers, en la tercera y última entrega de la nueva trilogía de la clásica Halloween (1978), Halloween Ends.

Esta nueva propuesta basada en personajes creados por John Carpenter y Debra Hill, continúa profundizando en los efectos y las consecuencias del trauma, representado en el personaje de Laurie, mientras Michael sigue tiñendo de sangre su camino en este violento desenlace que comenzó en el 2018, cuando Laurie salió de su escondite, para enfrentar a la figura que la ha atormentado por las pasadas cuatro décadas.

En entrevista exclusiva con Metro Puerto Rico, la actriz y protagonista de esta emblemática saga, Jamie Lee Curtis, comenzó la charla preguntando genuinamente cómo se encuentra Puerto Rico luego del paso del Huracán Fiona, al que comparó con un terrible monstruo y expresó su admiración y respeto por nuestra gente y su fortaleza. La actriz considera a los puertorriqueños los Laurie Strode’s de los países, haciendo clara alusión al sentido de supervivencia de su personaje.

Luego de tantas décadas conectada a esta franquicia que redefinió el género del terror. ¿Cuál crees que es el mayor logro que has tenido como artista con esta marca?

—El amor de la gente, el amor de la gente que la ama, y los fanáticos realmente la aman, de verdad la aman. Y lo he sentido durante mucho tiempo. Por mucho tiempo me resistí. Por mucho tiempo fue como… “ahhh, es demasiado para mí”. Y ahora lo siento con el corazón bien abierto y lo entiendo. Sabes, cuando hablaste sobre los sobrevivientes y como ustedes pueden superar cualquier cosa y como ningún gran viento, ni ninguna gran tormenta los derribará. Bueno, pues yo soy Laurie Strode. Laurie Strode soy yo, y juntas vamos a perseverar, lo vamos a lograr, no nos vamos a rendir y eso es un mensaje de amor de la gente y yo lo recibo con los brazos bien abiertos.

¿Cómo fue la atmósfera en el set considerando que será la última vez que Laurie tendrá que lidiar con Michael?

—Es una historia agridulce seguro. Los sets de películas de terror a veces son divertidos porque constantemente suceden cosas, se cometen errores, te ríes. Pero nos tomamos muy en serio el trabajo. Junto a los artistas con los que trabajo todos los días analizamos y decimos ¿cuál es la historia que contamos hoy? ¿qué parte de la historia estamos contando hoy? O sea que lo tratamos con reverencia. Esto no es trivial para nosotros. Esto no es algo en lo que todos estemos como que: “qué bien, estamos haciendo otra película de Halloween”. No es solo así. Lo que quiero decir es que lo hacemos con integridad, coraje, inteligencia, creatividad, y todo eso se nota en la pantalla.

Aunque H20 funciona como otra historia, ¿cómo compara el acercamiento que hizo para el personaje de Laurie con el acercamiento para esta nueva trilogía? Porque en esta es una sobreviviente en busca de venganza luego de lo que sucede al final de Halloween Kills.

—No hay comparación con H20. H20 es una película en sí misma que vive y muere por sí. La Laurie que conocemos en 2018 está encerrada tras muros emocional, espiritual y físicamente. Al final de la película Halloween Kills, la ópera de muerte y destrucción que es Michael Myers perpetrada contra la hija de Laurie. No solo contra el pueblo, no solo contra toda la comunidad, sino contra la hija de Laurie, cuando es asesinada. La nueva película comienza cuatro años después, cuando se le da a Laurie la oportunidad de sanar para obtener ayuda, para tener apoyo de una manera que la adolescente Laurie nunca tuvo y ciertamente la Laurie del 2018 no tuvo y eso permite un poco de esperanza. Hay como un rayo de esperanza de que Laurie pueda vivir con su dolor y seguir adelante con toda la ayuda que ha recibido. Es realmente un testimonio para los profesionales de la salud mental que, de hecho, su trabajo es tan valioso porque puede ayudar a las personas a avanzar. Y luego, por supuesto, el techo se derrumba sobre Laurie… y se convierte en otro baño de sangre. Pero creo que fue una elección muy buena y valiente por parte del director, David Gordon Green.