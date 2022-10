Emma Roberts le dice adiós a la soltería con este sexy actor

La actriz Emma Roberts volvió a darse una oportunidad en el amor y lo hizo con su colega Cody John. La noticia de su relación la reveló el artista a través de su cuenta en Instagram, donde amor derrochan pasión en un yate. Ella terminó su relación con Garret Hedlund, quien además es el padre de su hijo.

La actriz de American Horror Story está disfrutando momentos de felicidad al lado de su nuevo amor. Ambos se conocieron por amigos comunes de la industria del cine, según una fuente cercana a la pareja que dio declaraciones a E! online.

La pareja tiene al menos dos meses saliendo, pues la foto divulgada es de hace un mes y medio, del 25 de agosto. Trascendió que quiere llevar su nueva relación con calma, pues es muy cautelosa por su hijo Rhodes, quien tiene 21 meses. Espera que en el momento adecuado ella integra a sus dos amores a su vida en familia.

Cody compartió la imagen junto con el mensaje: “Dulce, dulce”. A ambos se les ve muy cariñosos besándose en el yate en medio de la noche, así como compartiendo con otros amigos.

Al parecer lo que sedujo a la actriz fue el buen humor de John. No hay momento que no la pase bien a su lado. Eso la hace feliz. Cody ha participado en series de televisión como en películas, por ejemplo: en Wu-Tang: An American Saga de Hulu e In the Dark deThe CW , y tiene algunos proyectos en postproducción.

Ella culminó su relación con Garret hace un año, pero aún mantiene una excelente relación como padres por el bien de su pequeño hijo. Él también ha demostrado su madurez emocional luego de la ruptura, pues para el Días de las Madres, le dedicó un emotivo mensaje.

Romance con Evan Peters

Roberts también tuvo un romance, en 2012, con Evan Peters, quien ahora personifica al asesino Jeffrey Dahmer en la serie del mismo nombre que está rompiendo las cifras de audiencia en Netflix. Fue hace 10 años, y duraron siete años amores. Pero esta relación estuvo llena de toxicidad.

En 2013 fue detenida por las autoridades de Canadá, por un supuesto acto de violencia doméstica en contra del actor cuando ambos estaban hospedados en un hotel. Ese impase fue solucionado y ella liberada.

En el 2015 le propuso matrimonio, pero no se concretaron los deseos de boda, los altos y bajos continuaron en la relación hasta que llegó a su final en 2019.

Los seguidores de Emma esperan que realmente sea feliz al lado de Cody.