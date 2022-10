Papeles inolvidables de Angela Lansbury

A tan solo días para apagar su velita 97, falleció la madrugada de este miércoles, 12 de octubre, la actriz británica Angela Lansbury en Los Ángeles, California, reseñó la revista People luego de un comunicado difundido por la familia.

En 1940 emigró con su madre a Nueva York por la II Guerra Mundial, pero nació en 1925 en Londres. Estudió interpretación y logró trabajar para la industria del espectáculo.

Se convirtió en una mujer tan poderosa que la reina Isabel II, con quien compartía año de nacimiento y ahora de fallecida, durante una ceremonia en el castillo de Windsor le entregó el título de Dama Comendadora de la Orden del Imperio Británico (DBE) en 2014, dejando claro que permanecía conectada con Reino Unido pese a vivir en California.

Angela Lansbury y sus obras memorables

Lansbury ha dejado un legado inolvidable, puesto que siempre será recordada por cintas de la talla de The Picture of Dorian Gray, Gaslight y, por supuesto, la emblemática serie Murder, She Wrote, donde le dio vida a la novelista Jessica Fletcher.

También, la Academia de Hollywood le concedió en 2013 una estatuilla honorífica. Entre otros papeles que le brindaron la oportunidad de brillar sobresale Mary Poppins Returns (2018), Disney como Anastasia (1997); en la versión animada de Beauty and the Beast (1991) encarnó a la sensible Mrs. Pott.

La Medalla de las Artes en el Kennedy Center Honor se le otorgó por el respeto que el público americano sentía hacia la actriz británica. Esta celebridad obtuvo 18 nominaciones a los premios Emmy.

Vida familiar

A partir de 1949, la reconocida Angela Lansbury mantuvo un matrimonio con el actor Peter Shaw. Terminó cuando este falleció en 2003. La relación estable generó frutos: criaron tres hijos.

En la misma medida que sobrellevaba el ámbito personal, trabajaba arduamente: laboró en diversas series de televisión, al menos 14 obras de teatro y treintena de películas, en su carrera interpretativa extensa.