Molusco estalla contra sus ‘haters’ tras recibir ola de críticas por fuertes expresiones

El locutor Jorge Pabón ‘El Molusco” estalló en contra de las personas que lo han criticado en las pasadas horas por el podcast que realizó en reacción a las expresiones del exponente urbano Don Omar en una entrevista que llevó a cabo la semana pasada.

Molusco quien fue criticado fuertemente en las redes sociales por no emitir comentarios rápidamente sobre las expresiones del cantante que criticó a los comunicadores que hablan sobre él sin conocerlo. Cabe destacar que Don Omar nunca mencionó a Molusco en la entrevista.

Sin embargo, los fanáticos del cantante exigieron al locutor que se expresara ya que en el pasado ha favorecido a Daddy Yankee, artista a quien Don Omar también critica fuertemente por su rol en las controversias ocurridas en la gira de conciertos que ambos realizaron en el 2015.

En cuanto a Molusco, tras este realizar el podcast donde finalmente responde a las críticas de sus detractores, este volvió a recibir una ola de comentarios por lo fuerte que fueron sus expresiones.

A través de Instagram este volvió a atacar a sus seguidores.

“Ahora 2 o 3 me dicen que tengo que bajarle. Muchacho si yo le había bajado y estaba de los más tranquilo y sereno corrillo, por eso NO le voy a bajar NADA ya que eso es lo que pidieron y eso les daré. Además, ¿Ustedes pueden decir lo que quieran de mi y yo tengo que quedarme callado y sereno? Qué clase de COJONES. Se quejaban del Molusco gris que opinaba tibio en los temas, pues vamos a darle un poco de El Molu opinionado de antes Veve. (sic.)”, escribió Molusco a través de su Instagram.

Posteriormente, el locutor se volvió a expresar sobre la situación en su programa Molusco y los Reyes de la Punta en La Mega donde aseguró que disfruta del tipo de dinámica donde enfrenta con furia a sus detractores.

“Yo sé herirte, me encanta herirte,. lo hago de maldad”, expresó el locutor.

“Yo quiero decirte una cosa, yo sé que tú me odias cuando yo digo este tipo de comentarios y lo hago de maldad, yo me lo gozo, me lo disfruto, yo lo hago de maldad, porque yo sé que a ti te molesta, como sé que a ti te molesta yo lo hago de maldad, porque a mi no me molesta. ¿Entiendes? Yo he estado en los momentos más vulnerables de toda mi carrera y sigo aquí”, añadió.