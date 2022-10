Marvel: Tres razones por las que el regreso de Daredevil en She-Hulk ha generado controversia

No había un solo marvelita en la Tierra que no suplicara por el regreso de Daredevil, o mejor dicho, que no deseara su incorporación al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) luego de su exitoso paso por su serie en Netflix.

El personaje de Matt Murdock, interpretado magníficamente por el actor Charlie Cox, regresó en un breve cameo en la aclamada Spider-Man: No Way Home, pero luego lo hizo con mayor protagonismo en She-Hulk, la más reciente serie del MCU en Disney+, exactamente en el octavo y penúltimo capítulo del programa.

Sin embargo, algunos fanáticos no están contentos por el regreso del diablo de Hell’s Kitchen en la serie sobre Jennifer Walters, encarnada por Tatiana Maslany, y han demostrado su decepción por algunos cambios que parece presentar Daredevil, en comparación con lo visto en la ficción del universo Marvel - Netflix.

A continuación, vamos a explicar las tres razones por las que el regreso de Daredevil en She-Hulk ha generado controversia, dejando muy claro que los siguientes párrafos incluyen spoilers de la serie.

Apariencia

Como se reveló en los tráilers y pósters promocionales de She-Hulk, Daredevil aparece con una apariencia distinta, un traje amarillo y rojo que es un guiño a uno muy recordado por los lectores de los cómics, pero no por los fans de la serie.

Recordemos que muchos de los televidentes y seguidores del MCU no leen las historietas, por lo que este nuevo atuendo generó un poco de ruido a algunos fans.

La guionista y productora Jessica Gao explicó en una entrevista con The Direct, citada en Hipertextual, que la historia de She-Hulk funciona como una “cápsula” de situaciones en Marvel, es decir, que la apariencia y el comportamiento de Murdock no será definitivo en el MCU.

“Nuestra versión llega a ser un poco diferente de la que será en su serie”, dijo Gao.

Personalidad

Con “comportamiento”, Gao se refería la personalidad diferente que muestra Daredevil, recordado por su frialdad en su serie de Netflix.

En She-Hulk, el abogado y superhéroe mantiene una postura más humorística, apegada al tono del programa. ¿Este “gracioso” Daredevil será el mismo de la esperada serie Daredevil: Born Again? Según Charlie Cox, los programas no estarán vinculados y la próxima serie del diablo de Hell’s Kitchen será “un nuevo comienzo”.

Argumento

Otra crítica para el regreso de Daredevil fue el argumento en el que llegó a She-Hulk, más allá de que aparece como el defensor del diseñador de modas que denuncia uno de los clientes de Jennifer.

Como si se tratara de una broma, que no lo fue, el guion marcó una apresurada escena sexual entre Matt y Jen, como si estuvieran “destinados” por una evidente atracción entre los personajes, lo que a muchos fans les pareció innecesario, apresurado y artificial.

El último y noveno episodio de She-Hulk se estrena este jueves 13 de octubre.