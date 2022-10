Buena música y entretenimiento en el Corona Pro Surf Circuit

La trigésimo sexta edición del Corona Pro Surf Circuit, que se celebrará en la playa Middles en Isabela, del 14 al 16 de octubre de 2022, no solamente reunirá a atletas de unos 14 países, sino que también ofrecerá música y entretenimiento para todos los asistentes. El Surf Town contará con la presencia de bandas de rock, reggae y música urbana para el deleite de todos los asistentes.

Este evento está diseñado para llevar entretenimiento durante el día con la participación deportiva como en la noche en los negocios de Isabela y área aledañas. Habrá música en vivo con bandas como: Algarete, Misael & The Vershans Project, Dúo Deleite (Enyel C & Gyanma), LVice, Los Rarxs, Mike Rodríguez, Mean Grey Cat, Sayonara Señorita, Hijos de Punta, Jomo Pemberton y los Djs favoritos del público: Dj Davey, Adam, Gandhi, Johny Joe, Graphics y Wicho, entre otros.

“El Corona Pro Surf Circuit ofrece una plataforma única a surfistas nacionales e internacionales con su posible pase a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Better World ofrece tours educativos sobre la importancia de conservar nuestros recursos naturales. Además, el evento cuenta con experiencias variadas en gastronomía, arte, artesanías y lo que muchos esperan, buena música”, expresó Joseph Magruder, director de Corona para Puerto Rico.

Para más detalles pueden acceder a CoronaPR en Facebook, @corona.puertorico en Instagram y seguir el hasthtag #CoronaPR y #CPSC36.