Sebastián Yatra logra ‘sold-out’ de su primer concierto en Puerto Rico

EL cantante colombiano Sebastián Yatra está de pláceme luego de enterarse noticia de que su primer concierto en Puerto Rico se vendió en su totalidad. Así lo anunció hoy, martes, el productor Paco López al cerrar oficialmente la venta de boletos del espectáculo que forma parte de la gira mundial “Dharma”.

El esperado concierto será el cierre de su gira en los Estados Unidos y se llevará a cabo el sábado, 12 de noviembre a las 8:30 de la noche en el Coca-Cola Music Hall en una producción de Paco López y Live Nation.

“Gracias Puerto Rico. No pueden imaginar la gran emoción que siento de poder tener mi primer “sold-out” en un lugar tan especial y que me abrió las puertas desde que comencé mi carrera. Vamos a presentarles un gran concierto y lamento que no podamos hacer otra función. Nos vemos pronto!”, comentó el intérprete de “Contigo”.

Sin duda, este año ha sido grandioso para Yatra quien en el mes de febrero fue nominado al Oscar por su tema “Dos oruguitas” y recientemente obtuvo 4 nominaciones a los Latin Grammy por Álbum del Año, Canción del Año (Tacones Rojos), Mejor Álbum Pop Vocal y Mejor Canción Pop (Tacones Rojos). De esta manera, el vocalista ha alcanzado 13 nominaciones para los Latin Grammy a lo largo de su carrera.

La exitosa gira de Yatra comenzó el pasado mes de agosto y lo llevó a presentarse en las principales ciudades de los Estados Unidos como Miami, Los Ángeles, Houston, Hidalgo, San Antonio, Laredo, Phoenix, San Diego, Seattle, Las Vegas, San José, Toronto, Washington DC, Nueva York y Boston, entre otras.

El más reciente álbum de Sebastian Yatra “Dharma” demuestra la versatilidad del genio musical a través de los diferentes estilos musicales. El disco contiene 17 canciones que trasciende géneros y cuenta con múltiples certificaciones multi platino, 9.1 Billones de reproducciones combinadas y el puesto #1 en la lista de debut Global y de Estados Unidos en Spotify. “Dharma” también llegó al puesto #1 en la lista de Billboard Latin Streaming y en la lista de ventas digitales de canciones latinas. El álbum alcanzó el puesto #23 en Spotify a nivel global y Top 10 en siete países, incluyendo #2 en España y #4 en Argentina, Ecuador y Perú.