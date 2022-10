Reportera de WAPA TV aclara que no se mudará de Puerto Rico

Tras rumores de que se estaría marchando de la isla, la reportera de Noticentro (Wapa Televisión), Tatiana Pérez Ramos, quiso aclarar a sus seguidores que esto es completamente falso.

A través de sus redes sociales, la periodista, escribió un corto mensaje en el cual indica que mudarse de la isla no está en sus planes.

“Ya que he recibido muchos mensajes, preguntando si me voy de Puerto Rico, les aclaro que eso no está en mis planes”, escribió.

La periodista que comenzó cubriendo deportes en el desaparecido noticiero “Las Noticias Univisión” y como reportera en los partidos del Baloncesto Superior Nacional (BSN) actualmente labora en las ediciones de la tarde de Noticentro.