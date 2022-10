Las primeras imágenes de Eugenio Derbez tras accidente

Eugenio Derbez fue captado por primera vez después de un fatal accidente mientras jugaba con un dispositivo de realidad virtual junto a su hijo Vadhir.

Hace aproximadamente un mes, se informó que el actor había sido operado de emergencia en uno de sus hombros y el accidente fue tan grave que la cirugía fue complicada y dolorosa, por lo que Derbez estuvo varios días bajo el efecto de sedantes que lo ayudarían a aliviar el dolor.

Eugenio Derbez recuperado

Luego de varios días de reposo, Eugenio reapareció para sus seguidores de Instagram mediante un live en la red social y contó lo que había ocurrido mientras estaba con Vadhir jugando.

Pero este lunes, 10 de octubre, Derbez fue captado en su carro, abrochándose el cinturón, se bajó del automóvil y caminó. Algo que tiene muy emocionados a sus seguidores, pues la recuperación y el reposo sirvió para el actor de 61 años de edad.

Las cámaras del programa de Estrella TV obtuvieron unas imágenes exclusivas, donde se le ve fuera de casa, dando unos pasos y “haciendo movimientos sin ayuda”, reseña mdzol.com

“Eugenio fue captado al llegar a la casa que tiene en la ciudad de Los Ángeles, California. En el material se observa a Derbez bajar de una camioneta por sus propios medios, aunque aún se lo ve temeroso y haciendo movimientos con cautela”, explica el portal.

¿Qué le pasó a Eugenio Derbez para que se accidentara?

El actor explicó, a mediados de septiembre, que quiso hacer un en vivo porque muchos preguntaban por él: “quiero agradecer las muestras de cariño, estoy conmovido. Las primeras dos semanas y media estuve dormido día y noche, me despertaba solo para comer y para tomar medicina, gracias de todo corazón por sus mensajes”.

“Yo sé que lo que más la gente quiere saber es qué pasó y por qué pasó. La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó fue para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”.

Así se accidentó

“El mes anterior estaba haciendo cosas muy arriesgadas porque me encanta la adrenalina. Estuve con mi hijo en un río de cocodrilos y no me pasó nada (...) Mi hijo me dijo que jugáramos un juego de realidad virtual, me puse el visor y estaba en un edificio de muchos pisos. Estaba parado en una tabla pequeña, me tropecé con algo y a la hora que doy un paso fuera de aquella tablita... Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones; pega primero mi codo, empujando al hueso haciendo que se saliera, rompiendo. En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”, recordó Derbez.