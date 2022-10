“Burbu” pasó un ‘pasme’ mientras grababa en Francia para su nuevo programa

La animadora Angelique Burgos “La Burbu” llevó a cabo la segunda edición de su programa “Burbu Nite” que estrenó el pasado lunes por Wapa TV.

En la edición de ayer, la animadora compartió con sus seguidores una serie de “bloopers” ocurridos durante la grabación del programa. Entre estos se incluye una caída que sufrió frente a al Torre Eiffel en Francia mientras grababa exteriores para la introducción del espacio televisivo.

Burgos admitió que antes de comenzar el primer programa le temblaban las piernas por los nervios que sentía al estrenar el espacio del cual es productora ejecutiva.

“Yo les confieso que el pasado lunes yo estaba bien nerviosa, ese era el primer show y cuando yo estoy nerviosa, a las personas con los nervios les dan diferentes cosas, pues a mi se me aflojan las piernas, yo no sé si ustedes me vieron, pero yo estaba como que mala, como que me iba por eso me caigo a cada rato y todo”, expresó.

Posteriormente en su monólogo contó otras experiencias que ha pasado en sus trabajos anteriores.