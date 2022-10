Olga Tañón hace reveladora confesión sobre una condición que padece desde niña

La cantante puertorriqueña Olga Tañón Ortiz realizó una reveladora confesión a través de sus redes sociales durante este fin de semana sobre una condición de salud que padece desde que era niña.

Fue a través de un video que compartió en Instagram que la artista confirmó que sufre de un trastorno llamado dislexia, una condición del aprendizaje que implica una dificultad para leer y escribir.

“Cuando yo me criaba, yo no sabía que era dislexia (...) Lo supe cuando tenía más de treinta y tantos años... Luego que me enteré, lloré y lloré porque todo lo extrañamente vivido tenía un nombre”, dijo la intérprete de “Es mentiroso”.

Tañón Ortiz sostuvo que llegó a un punto en el que se escondía para leer y escribir.

“Siempre lo trataba de ocultar por no saber qué era lo que pasaba en mi mente”, agregó.

La compositora aseguró que llegó a destruir varias de las canciones que compuso por la dificultad que suponía identificar y comprender las palabras.

“Para todos los que son como yo, tranquilos que esto nada tiene que ver con la inteligencia. Desde niña me preguntaba el por qué no me podía concentrar al querer leer un libro. A la hora de escribir se me hace complicado, pues escribo en ocasiones la misma palabra de diferente forma”, indicó.

Aunque al inicio la situación la afectó, Tañón sostuvo que el tiempo la ha enseñado a aceptarlo. “Si tienes dislexia, pues bienvenido al club. Sigamos hacia delante y a vivir la vida con amor”, finalizó.