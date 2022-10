Así reaccionó Salvador Zerboni, tras conocer el reto a golpes de Nacho Casano

A varias semanas del final de “La Casa de los Famosos”, la rivalidad entre Salvador Zerboni y Nacho Casano sigue dando de qué hablar.

Incluso, ahora se ha lanzado un reto para que los actores tengan un enfrentamiento.

¿Salvador Zerboni y Nacho Casano se enfrentarán?

Todo comenzó en el programa “De Primera Mano”, pues Casano fue invitado a la emisión, para compartir parte de su experiencia en el reality show de Telemundo.

Durante la conversación, los conductores le preguntaron sobre algunas declaraciones que había hecho Zerboni.

En las que el actor mexicano aseguró que el “premio de consolación” de Nacho fue su romance con Daniella Navarro.

A lo que Casano no se contuvo y retó a su colega a una pelea en un ring.

Aunque Nacho aclaró que desde que estaban en la casa del reality show, él ya tenía planes para confrontarlo, con el fin de que se tratara de una pelea de exhibición.

“Me gustaría estar arriba de un ring con él”, sentenció el actor argentino.

Salvador Zerboni responde

Luego de la emisión del programa de espectáculos, la prensa se encontró con Salvador y lo cuestionaron sobre las declaraciones de Nacho.

A lo que el actor respondió: “¿Se quiere pelear conmigo? Ay, cosita”.

“Soy bien malo para eso, yo no sé pelear, me da miedo, pero no hay cabida para esa persona, mejor que se ponga a ‘chambear’”, agregó el artista.

Así fue la relación de Zerboni y Casano dentro de “La Casa de los Famosos”

Destaca que durante su participación en el reality show, los actores tuvieron diversos enfrentamientos, debido a que ambos estaban en bandos diferentes.

Salvador siempre criticó las actitudes machistas de Casano, y constantemente lo exponía como una mala persona.

Cabe mencionar que Zerboni tenía una buena amistad con Daniella Navarro, hasta que ella comenzó un romance con Nacho, lo que consideró como una traición.